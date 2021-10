Sport



Un gol per tempo e il quotato Forlì supera un volitivo GhiviBorgo

sabato, 16 ottobre 2021, 19:27

di michele masotti

2-0

Forlì: De Gori, Pezzi, Pera, Rrapaj, Gkertsos, Fabbri, Borrelli, Verde (76’Longobardi), Buoncunto (52’Ballardini), Capitanio e Amaducci (68’Schirone) A disposizione: Stella, Dominici, Togni, Ronchi, Bardini, e Giacobbi Allenatore: Giovanni Cornacchini

GhivizzanoBorgo: Nucci, Riccioni, Fazzi, Monacizzo, Grea, Sorbo, Lauria (80’Romani), Tragni (60’Baggiani), Marquez, Nottoli e Aloia (65’Belluomini) A disposizione: Calu, Velani, Campani, Fantini, Giulianelli e Pazzaglia Allenatore: Alessio Bifini

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Assistenti Dervishi e Moretti di San Benedetto del Tronto)

Marcatore: 17’Amaducci e 70’Pera

Anticipo del sabato amaro per il GhivizzanoBorgo superato dai padron di casa del blasonato Forlì. Il 2-0 in favore dei romagnoli, che con questi tre punti salvano la traballante panchina di Cornacchini, interrompe la mini serie positiva, due risultati, della squadra di Bifini che nella ripresa ha sfiorato più volte il pareggio prima che l’intramontabile Manuel Pera non chiudesse anzitempo a venti minuti dal novantesimo. Quarta sconfitta in sei match che lascia i “colchoneros” della Media Valle all’ultimo posto in coabitazione con i lombardi del Tritium. Sul piano del gioco, comunque, il GhiviBorgo non ha demeritato contro un’avversaria costruita per lottare per le posizioni di vertice. A far pendere definitivamente la bilancia dalla parte del Forlì, attardato otto, ci ha pensato la maggior esperienza dei suoi uomini cardini e la maggiore qualità di alternative pronto ad entrare a gara in corso. In poche compagini possono pescare dalla panchina elementi del calibro del sempreverde Longobardi e del centrocampista Elia Ballardini, figlio dell’attuale tecnico del Genoa Davide.

Al 17’ traversone dalla destra di Gkertsos, sponda a centro area di Verde per l’accorrente Amaducci che di prima intenzione supera Nucci. La pressione dei “galletti” romagnoli prosegue ed al 22’ ci pensa il palo a salvare il giovane portiere ospite dalla seconda capitolazione sul bel tiro di Capitanio. Sul finire del primo tempo vengono fuori gli ospiti, pericolosi al 40’ con un colpo di testa di Aloia, servito nella circostanza da Riccioni, finito di un soffio a lato.

Nel secondo tempo ad uscire meglio dai blocchi sono gli ospiti, desiderosi di ribaltare il punteggio. Al 53’ Nottoli, dopo una bella azione personale, pennella un preciso cross che bomber Marquez getta alle ortiche spreca malamente. Bifini punta sulla gioventù di Belluomini e Baggiani ma al 70’ Pera firma il 2-0 con un guizzo da vero opportunista. Pochi minuti più tardi De Gori certifica il successo dei locali ipnotizzato Fazzi, arrivato a tu per tu con il numero uno locale. Prima del triplice fischio finale resta da annotare una traversa colpita da solito Pera.

In un campionato che non concede soste, il GhiviBorgo tornerà in campo mercoledì al “Delle Terme” per il match contro il Progresso, entità dell’hinterland bolognese già affrontata nella passata stagione e che sopravanza di una sola lunghezza capitan Grea e compagni.