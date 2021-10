Un tris di Occhipinti stende il Castelnuovo

Altri articoli in Sport

domenica, 10 ottobre 2021, 22:21

Sfortunato esordio casalingo per il River Pieve di Edoardo Micchi, superato di misura da un San Marco Avenza che ha capitalizzato al meglio il gran gol siglato in avvio di ripresa da Gabrielli

domenica, 10 ottobre 2021, 21:38

Nel debutto stagionale al “Guido Angelini”, in Coppa Italia capitan Lucchesi e compagni furono costretti a traslocare al “Nardini” di Castelnuovo, il Pieve Fosciana pareggia in rimonta contro il Capezzano, compagine in Promozione dopo nove anni

domenica, 10 ottobre 2021, 20:01

Prestazione di carattere del GhivizzanoBorgo, vittorioso al “Delle Terme” in rimonta per 2-1 sulla Tritium, compagine lombarda che ha militato recentemente nel calcio professionistico

domenica, 10 ottobre 2021, 19:27

Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) si aggiudica la categoria veterani argento uomini in 25’24’’; il posto d’onore lo ottiene il compagno di squadra Adriano Matteoni, mentre al terzo si classifica Alberto Degli Esposti (Isolotto APD Firenze)

domenica, 10 ottobre 2021, 19:24

Seconda giornata di campionato nei campi sportivi dilettantistici della seconda categoria. Iniziamo l'analisi dal Barga di mister Raffaelli (privo di Gavazzi, Moscardini e Marchi), a punteggio pieno, grazie alla vittoria casalinga contro il quotato Pontasserchio

sabato, 9 ottobre 2021, 18:47

Primo sabato dell'anno di calcio in terza categoria dove, nella giornata odierna, è finalmente iniziata la coppa provinciale. Il torneo è composto da gironi formati da tre squadre dove sono, quindi, raggruppate anche le nostre nove compagini locali