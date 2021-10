Sport



Verona e Baldini trionfano nella 16^ “StraCastelnuovo”

martedì, 19 ottobre 2021, 10:50

di michele masotti

Tra gli applausi di una piazza Umberto gremita di spettatori, un bellissimo segnale che sa tanto di un sospirato ritorno alla normalità, sono stati i giovani versiliesi Giacomo Verona, portacolori del GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde e Federica Baldini del Cus Genova i trionfatori dell’edizione numero sedici della “StraCastelnuovo”, competizione tornata a disputarsi in tutto il suo fascino dopo che nel 2020 non si era potuta correre a causa dell’imperversare della pandemia di Covid-19. La gara podistica, organizzata dal società biancoverde del presidente Graziano Poli e patrocinata dal Comune di Castelnuovo, dall’ente Parco Alpi Apuane e dai Fratres Garfagnana, ha visto al via oltre 120 atleti suddivisi in due batterie.

Alle 15,30 di sabato 16 ottobre ad inaugurare i 5 km del percorso cittadino sono state la competizione assoluta femminile, i veterani e gli argento maschili. Sin dal primo giro Federica Baldini, già vincitrice nel 2019, si portava al comando braccata dall’emergente Cristina Mariani (Atletica Empoli Nissan) e dall’intramontabile Gloria Marconi (Galla Pontedera Atletica) con la portacolori dell’Orecchiella Garfagnana Francesca Setti subito dietro. Dopo un bel testa a testa tra Mariani e Baldini a spuntarla era proprio quest’ultima, giunta per prima sul traguardo con il tempo di 18’50’’, distanziando di 28’’ la podista del team pisano e di 50’’ Francesca Setti. L’eterno Mattia Treve dell’Atletica Toscana e Nello Domenicali del GP Parco Alpi Apuane hanno vinto rispettivamente nei veterani e negli argento maschili.

Culminata la premiazione delle sopracitate categorie, ha preso il via la corsa assoluta maschile, dipanatasi sui 7 giri del percorso, per un totale di 7 km. Un Giacomo Verona in forma sublime ha dettato l’andatura sin dalle prime battute, con il gruppetto composto dal giovane Girma Castelli (Orecchiella Garfagnana), Adriano Curovich (Atletica Vinci), Andrea Ghia (Cus Genova) e Andrea Silicani (Atletica Paratico) distanziato una manciata di secondi. Nel quinto giro il portacolori del GP Parco Alpi Apuane ha forzato l’andatura per poi vincere con il tempo di 23'04’’, con una classifica che vede Girma Castelli medaglia d’argento e Andrea Ghia salire sul terzo gradino del podio.

I due premi speciali sono andati ai due sodalizi presenti nella manifestazione. Il GP Parco Alpi Apuane si è aggiudicato il “Memorial Giuseppe Bonaldi”, destinato alla squadra che ha ottenuto il miglior punteggio, mentre il “Trofeo Moreno Toni” è finito all’Orecchiella Garfagnana. Il ricco weekend si è concluso domenica mattina con la 1° “Marcia ludico motoria per Maria Rosa”, con oltre cento partecipanti che partendo da Piazza Umberto hanno raggiunto la fortezza di Mont’Alfonso. L’intero ricavato dell’iniziativa è andato a sostegno della ricerca contro il cancro. Soddisfazione in casa G.P. Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde per la bella riuscita delle due giorni podistiche a Castelnuovo, dando già l’appuntamento al prossimo 15 ottobre 2022.