Amatori Fosciandora, la vittoria del cuore nel segno di Marco Tognetti

sabato, 6 novembre 2021, 20:40

di simone pierotti

Quella maglia, la numero 10, era indossata con orgoglio ed emozione da Marco Tognetti, il giovane scomparso solo pochi giorni fa. Non sarà stata la maglia della nazionale o del Milan ma per lui era la più bella del mondo, quella del suo paese. Oggi, quella squadra, gli Amatori Fosciandora, è voluta scendere in campo con Marco nel cuore e il risultato non poteva che essere la vittoria.

Impegnati sul campo del Ponte a Moriano / Valpedogna nel campionato Aics, gli Amatori Fosciandora hanno sciorinato una grande prova vincendo 2-1. E’ la seconda vittoria consecutiva in casa della capolista: apre le marcature con una magistrale punizione Manuel Innocenti, a seguire dopo qualche minuto su un grande cross di Beniti trova il secondo gol consecutivo con un colpo di testa bomber “Zlatan” Biagioni. La prima frazione termina con il doppio vantaggio nonostante altre occasioni da gol fallite. A metà della seconda frazione i locali dimezzano lo svantaggio con un rigore ma il risultato finale non cambia, tre punti che il Fosciandora dedica all’amico Tognetti.