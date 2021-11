Sport



Castelnuovo più forte delle assenze: ottimo punto a Signa

domenica, 7 novembre 2021, 19:25

di simone pierotti

1-1

SIGNA: Daddi, Franzoni, Becagli, Gemignani, Tempestini, Mariani, Munno, Ficarra, Tempesti, Coppola, Alesso A disp.: Sannino, Capochiani, Intreccialagli, Nencini, Dallai, Giuliani, Rosi All.: Cristiani

CASTELNUOVO: Pili, Giusti, Valiensi, Biagioni, Galletti, Inglese, Casci, Marganti G, Galloni (35’ s.t. Ghafouri), Piacentini, El Hadoui A disp.: Papeschi, Marganti M, Orsetti, Cecchi, Ghiloni, Magera, Lucchesini, Gheri All.: Biggeri

Arbitro: Giuseppe Chieppa di Biella

Marcatori: 31’ p.t. Alesso, 15’ s.t. Biagioni

Signa: Il Castelnuovo esce indenne dalla tana del Signa, una delle formazioni più attrezzate del girone. Buon punto che muove la classifica ma, in attesa delle vittorie, intanto c’è la prestazione, convincente anche oggi nonostante le tante assenze. Out Morelli per squalifica, Riccardo Biagioni, Bacci, Telloli per infortunio, e con Inglese (con tanto di fasciatura a turbante sulla testa) e Valiensi rimasti in campo per lunga parte del match stoicamente dopo acciacchi. I gialloblu hanno rischiato ben poco, contenendo gli avversari, e sfiorando perfino il colpo grosso.

Primo tempo avaro di emozioni, con una lunga fase di studio, rotta dal gol del vantaggio del Signa, realizzato da Alesso in anticipo su un lancio dalle retrovie che trova impreparata la difesa degli ospiti. Reagisce il Castelnuovo con un’occasione non sfruttata da Inglese. I gialloblu crescono con il tempo e sfiorano il pareggio con Galloni. Arriva il prezioso pareggio grazie ad una potente conclusione di Biagioni dal limite. Sfiora il raddoppio El Hadoui con un insidioso tiro, respinto dal portiere. Il pareggio tiene il Castelnuovo ancora all’ultimo posto della classifica che comunque rimane cortissima: basterebbe una vittoria a far uscire i gialloblu dalla zona retrocessione.