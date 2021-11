Sport



Cefa, inizia il campionato under 16. Under 19 in campo domani

mercoledì, 10 novembre 2021, 16:42

Pronti, via ed entra subito nel vivo la stagione del Cefa Basket Amatori di Castelnuovo di Garfagnana. Gioveì 11 novembre, infatti, è già tempo di seconda giornata per la formazione Under 19 allenata da Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri. Dopo il successo sul Basket Club Lucca, i gialloneri saranno impegnati in trasferta contro l’Audax Carrara, palla a due alle ore 19. Sabato, invece, sempre a Carrara, ci sarà l’esordio della squadra Under 16 sempre allenata da Rocchiccioli assieme a Stefano Lucchesi. Contro il Centro Minibasket Carrara sarà il primo impegno del campionato in un girone con sole cinque squadre al via. Questa la rosa della formazione Under 16: Diego Bellandi (2007), Lorenzo Bertei (2006), Andrea Germani (2007), Francesco Ginestri (2008), Reinaldo Koci (2007), Luca Maffei (2007), Sonal Muthunamagonnage (2008), Rocco Paolieri (2006), Colin Pardini (2009), Lorenzo Pieroni (2007), Alessandro Rapaioli (2007), Leonardo Savoli (2007) e Francesco Valdrighi (2007). Intanto, pubblicati anche i calendari della Prima Divisione col Cefa protagonista mercoledì prossimo a Chiesina Uzzanese.