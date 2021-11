Sport



Cefa, si torna a giocare nel rinnovato palazzetto

martedì, 2 novembre 2021, 13:37

Con la palla a due di sabato pomeriggio, nel rinnovato Palazzetto dello Sport alle ore 18,30, il Cefa Basket Castelnuovo inizia ufficialmente la stagione sportiva 2021-22. È la squadra Under 19, allenata da Michele Rocchiccioli, tecnico che seguirà anche la formazione di Prima Divisione e Under 16, a segnare il ritorno ufficiale in campo dopo lo stop per la pandemia. Una data importante quindi sul calendario per la società giallonera e non solo.



«Il 1° marzo 2020 fu giocata all'interno del Palazzetto dello Sport di Castelnuovo l'ultima partita ufficiale prima della sospensione dovuta dall'Emergenza Covid-19 – ricorda il presidente Vincenzo Suffredini – abbiamo vissuto un periodo interminabile con la speranza di rivedere in campo i nostri ragazzi e rivivere con loro tante emozioni. Dopo 616 giorni, ci siamo. Ripartiamo dall’Under 19 che al momento della sospensione allora era in testa alla propria classifica nel campionato Under 16. Come presidente voglio augurare a tutti i nostri ragazzi, istruttori e dirigenti, dal Minibasket, all'Under 16 e all'Under 19, dagli Amatori alla Prima Divisione un grosso "In bocca al Lupo" per questa nuova stagione e voglio abbracciarli tutti assieme e ringraziarli per averci creduto e per non aver mollato».



Mentre l’Under 19 prende il via con un girone a sette squadre, il campionato Under 16 partirà sabato 13 novembre e lì il girone sarà a cinque squadre, mentre la Prima Divisione attende ancora il calendario ufficiale ma sa già che sarà collocata in un raggruppamento a sei squadre. Per gli Amatori, il via a dicembre. Queste le rivali dell’Under 19: Basket Club Lucca, rivale di sabato, Audax Carrara, Centro Minibasket Carrara, Vela Viareggio, Versilia Basket, Libertas Lucca.



Questa la rosa a disposizione di Rocchiccioli assistito dal vice Saverio Sergiampietri e con Maurizio Tosoni dirigente: Emanuele Brega (centro, 2002), Luca Ferrari (ala, 2004), Mauro Grandini (guardia, 2004), Andrea Guidi (centro, 2004), Gianluca Leonardi (ala, 2004), Luca Lenzi (ala, 2003), Francesco Luccarini (play e capitano, 2004), Marco Mariani (ala, 2003), Erjon Merhori (centro, 2004), Catalin Micutra (guardia, 2005), Samuele Saletti (play, 2005), Jacopo Salotti (guardia, 2005), Michele Sanna (guardia, 2004), Michele Sergiampietri (ala, 2003), Iacopo Tardelli (ala, 2004), Alessio Tosoni (play, 2004).