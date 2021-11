Colpo grosso del Castelnuovo che vince a Montecatini e torna a galla

Altri articoli in Sport

domenica, 28 novembre 2021, 20:23

Incoraggiante prestazione del GhiviBorgo che, all’ultima partita al “Delle Terme” di Bagni di Lucca prima di trasferirsi finalmente nel “Nuovo Carraia”, muove la sua deficitaria classifica imponendo l’1-1 all’Aglianese, quinta forza del torneo, guidata dall’ex Simone Venturi

domenica, 28 novembre 2021, 19:16

In una giornata, molto fredda e carica di grandine, si è disputata la nona giornata del girone C di seconda categoria dove partecipano le sette squadre nostrane

sabato, 27 novembre 2021, 22:28

Nella giornata odierna si è disputata la sesta giornata, del campionato di terza categoria, dove sono scese in campo sei squadre nostrane. Rinviate le sfide Casciana Cascianella-Baston Villa e Valfreddana-Coreglia rispettivamente per impraticabilità di campo e positività al Covid

sabato, 27 novembre 2021, 20:15

Anticipo del sabato con un pizzico di rammarico per il Pieve Fosciana, fermato sul 2-2 dalla Lampo, entità appaiata ai biancorossi con 13 punti, dopo essere stato sul doppio vantaggio fino a trenta minuti dal termine

sabato, 27 novembre 2021, 19:26

Seconda vittoria interna consecutiva per il River Pieve che con un avvio di ripresa sprint supera per 2-1 il Camaiore, compiendo così un bel balzo in graduatoria in attesa delle quattro partite di domani che completeranno il quadro del nono turno

sabato, 27 novembre 2021, 11:17

Ancora un match chiave per il Castelnuovo che domani, domenica 28 novembre, farà visita al Valdinievole Montecatini in quello che si preannuncia come un crocevia stagionale