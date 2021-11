Sport



Corsa a ostacoli: atteso l'atleta castelnuovese Massimo Daddoveri

giovedì, 25 novembre 2021, 11:05

Ocr, acronimo inglese di obstacle course race, è una disciplina in forte crescita negli ultimi anni in Italia. Combina corsa su percorsi sterrati simili a trail e superamento di ostacoli naturali (guadi, fiumi, laghi) ed ostacoli artificiali (muri, trasporti, ostacoli in sospensione) su una lunghezza variabile da 8 a 15 chilometri con un minimo di 20 ad un massimo di 60 ostacoli.

Dopo due anni di attesa, a causa dell'emergenza sanitaria, il 15 giugno, si disputerà il Val di Fiemme, il campionato europeo Ocr su un percorso di 15 chilomteri e 50 ostacoli.

L'atleta di Castelnuovo Garfagnana, Massimo Daddoveri, portacolori del team Officine del Grip, già campione interregionale di categoria e 3° assoluto nel 2018 e campione di categoria e 5° assoluto nel 2019, proverà ad ottenere una posizione di rilievo nella categoria 44-49 anni.