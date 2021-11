Sport



GhiviBorgo beffato al 94’ dalla Correggese: biancorossi ancora ultimi

domenica, 14 novembre 2021, 23:55

di michele masotti

1-2

GhivizzanoBorgo: Nucci, Riccioni, Baggiani, Lauria, Sorbo, Grea, Fazzi, Monacizzo (65’Nottoli), Marquez, Cicali e Aloia A disposizione: Radano, Bachini, Lischi, Campani, Belluomini, Pazzaglia, Tragni e Giulianelli Allenatore: Walter Vangioni

Correggese: Mora, Rota, Notari, Roma, Gozzi (83’Riccò), Cavallari (55’Pupeschi), Ba, Manuzzi (67’Pasquini), Lucatti (70’Damiano), Simoncelli (87’Guglielmi) e Forte A disposizione: Lugli, Davighi, Cremonesi e Galletti Allenatore: Gabriele Graziani

Arbitro: Francesco Lipzier di Verona (Assistenti Roncari di Venezia e Giaretta di Bassano del Grappa)

Marcatore: 35’ autorete Grea, 82’ Marquez e 94’Forte

Note: Ammoniti Riccioni, Fazzi, Grea, Cavallari e Simoncelli

Prima casalinga al “Delle Terme” amara per mister Vangioni alla guida del GhiviBorgo, superato per 2-1 in pieno recupero dalla Correggese grazie ad un calcio di punizione di Forte. Sfortunata la prova dei padroni, sempre ultimi in classifica ma a -2 dalla zona playout, che erano passati in svantaggio nel primo tempo dopo una rocambolesca autorete del capitano Grea per poi premere per tutto il corsa della ripresa. Successo pesante per la Correggese, rinnovata in estate sia a livello societario che come rosa, in grado di prendere una boccata d’ossigeno lontano dalla zona rossa.

Cicali come trequartista alle spalle di Aloia-Marquez è la novità di giornata proposta dal trainer di Gallicano mentre tra gli ospiti spicca la presenza dell’ex di turno Lucatti. All’8’ proprio l’attaccante fiorentino crea il panico nell’area reggiana prima che l’esperto Gozzi, ex Cagliari e Modena, intercetti il suo tiro. Al 29’ il giovane Nucci si esalta respingendo la punizione dal limite di Manuzzi. Colossale la chance sprecata da Facundo Marquez quattro minuti più tardi. Un rimpallo in area offre la palla giusta al centravanti argentino che non inquadra lo specchio della porta. Cestinato il vantaggio, puntualmente il GhivizzanoBorgo si trova sotto nel punteggio. È il 35’ quando un rinvio maldestro di Nucci viene deviato nella propria porta, in maniera ancora più goffa, da Grea.

Anche nel secondo tempo ad incaricarsi di spronare i suoi è Cicali, pericoloso con una punizione parata da Mora. Al 62’da un corner calciato dal numero dieci locale, Aloia non centra il bersaglio da buona posizione. Si rinnova il duello tra il portiere ospite e Cicali, con il primo che ne esce nuovamente vincitore. La Correggese allenta la pressione alla propria difesa con un contropiede sventato in pronta uscita bassa da Nucci. Il meritato pareggio dei locali arriva ad otto minuti dal termine con Marquez. Nel finale succede di tutto. Al 84’ altro grande intervento di Nucci sul tentativo ravvicinato di Simonelli mentre Aloia grazie Mora calciando debolmente. Al 94’ gli ospiti servono, con la collaborazione di una contestata punizione accordata da Lipzier, la più crudele delle beffe per effetto della precisa punizione dell’ex Siena Forte.

Domenica prossima trasferta in terra bolognese contro il Mezzolara, quinto forza della classe, per un GhiviBorgo alla disperata ricerca di punti prima di intervenire nel mercato di riparazione per colmare i limiti di questa rosa.