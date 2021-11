Sport



Ghiviborgo, esonerato mister Alessio Bifini

lunedì, 1 novembre 2021, 16:15

Il Gsd Ghiviborgo Vds, tramite il suo presidente Alessandro Remaschi, comunica di aver sollevato Alessio Bifini dall’incarico di allenatore della prima squadra.



"A Bifini - si legge nella nota della società - vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale, a Lui va il più sentito in bocca al lupo per il proseguo della carriera. A breve il comunicato sul nuovo mister".