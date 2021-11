Sport



Golf Club, al via il torneo 'Palla di Neve'

giovedì, 18 novembre 2021, 14:10

Al Golf Club Garfagnana una gara labronica, Trofeo 4 mori, chiude in bellezza il mese di ottobre. Competizione inusuale, non tanto per le sole due categorie di gioco, ma bensì per i sei "nearest to the pin", un premio per ogni buca per chi mette la pallina più vicino alla buca stessa. Più di trenta i partecipanti a questa singolare sfida, tra questi spicca il nome di Denio Salotti che con 29 punti si aggiudica la classifica Lordo. Non da meno Fabio Romei che con 40 punti occupa la prima piazza della Prima Categoria Netto davanti a Tiziano Pieri che con 36 punti si aggiudica il secondo posto. Nella Seconda Categoria svetta con 44 punti Antonio Pancetti, un ottimo risultato, e niente può fare il buon Rodolfo Lombardi che si deve accontentare del secondo piazzamento con i suoi 32 punti, mentre Fabrizio Lucchesi, con 33 punti, fa sua la categoria Senior. Venendo ai premi speciali divisi sulle sei buche del percorso del Garfagnana, i " nearest to the pin" , o "Nestori del Pino" come scherzosamente vengono chiamati dai soci del circolo, i "cecchini" sono: Pietro Camici Bianconi con 4,46 metri alla buca 1, Francesco Adami con 1,45 metri alla buca 2, Emanuel Valori con 2,95 metri alla buca 3, Fabio Romei con 1,92 metri alla buca 4, Cristiano Garibaldi con 1,84 metri alla buca 5 e, infine, ancora Emanuel Valori, con 1,41 metri alla buca 6. Il circolo ringrazia Leonardo e Dania per la sponsorizzazione della gara e per i fantastici premi messi in palio.

Come ogni anno ad inizio novembre, puntuale come la prima neve che inizia a rivestire le cime delle splendide montagne della Garfagnana, inizia il più atteso torneo gofistico invernale ed itinerante del circolo, il Palla di Neve. Un torneo, suddiviso in dieci tappe, che si perde negli annali del golf Garfagnana e che ha scritto infinite pagine di storia golfistica e non. Una rivalità senza fine. Una sfida lunga 5 mesi, lungo i migliori percorsi della Toscana, tra nove squadre, nove Capitani, Garfagnini e non. I Capitani, dopo aver scelto i loro tre gregari utili per creare le proprie squadre di quattro giocatori, dovranno decidere le proprie coppie da mandare in campo per sfidarsi nella formula Louisiana. La prima tappa, come di consueto, si è svolta sul percorso di casa del Braccicorti sabato 6 novembre, dove la squadra di Maiko Piagentini conquista il podio con 76 punti, somma dei punteggi delle due coppie, staccando squadre di Federico Pieroni e Pierluigi Barsanti, seconde pari merito con 70 punti. Premio di giornata per il miglior risultato alla coppia Maiko Piagentini e Blue Angiolini Trapanese con 38 punti. Prossimo appuntamento del Palla di Neve '21/'22 nella bellissima cornice del Golf Club Castelfalfi a Montaione, Firenze.

Oltre alle gare settimanali sono stati disputati i match-play tra i primi 8 giocatori della classifica del Campionato sociale Lordo per decretare il Campione Sociale 2021. Dopo aver disputato i quarti di finale e le semifinali, si è arrivati alla finalissima di domenica 14 novembre dove, dopo ben 20 tesissime e palpitanti buche, Daniele Biagioni è riuscito a domare il suo avversario Stefano Dini e si è laureato Campione 2021. I complimenti a Daniele per l'ottimo risultato ottenuto sono arrivati da parte di tutti i soci e dal presidente Pierluigi Barsanti, che in questi giorni tra l'altro ha festeggiato il suo compleanno spengendo la bellezza di 81 candeline.

Per la sezione "golfisti Garfagnini on the road" c'è da segnalare gli ottimi risultati, ancora, di Michael Salotti. Il giovane golfista da prima, il 6 e 7 novembre, ha partecipato al Campionato Match-Play giovanile della zona 5 (Toscana e Umbria) e Zona 7 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) under 14, che si è disputato al Golf Club Pelagone di Gavorrano, perdendo allo spareggio in semifinale contro Max Salerno che si è poi laureato campione del torneo. Michael però, non contento dell'ottimo risultato ottenuto nel Campionato Match-Play, la settimana successiva è andato a Brescia presso il Golf Club Chervò, a disputare la Finale Nazionale, a cui si era qualificato disputando diverse gare durante l'anno, del circuito Saranno Famosi e classificandosi quarto nella categoria Pulcini.

SQUADRE PALLA DI NEVE 2021

Federico Pieroni - Leonardo Moni - Lorenzo Consani – Massimo Salotti

Piero Lombardi – Diana Sbrenna – Cristiano Sileo – Rodolfo Lombardi

Dino Dini – Francesco Adami – Stefano Toni – Gioia Pieraccini

Maiko Piagentini – Cristiano Garibaldi – Claudio Storai – Blue Angiolini

Pierluigi Barsanti – Denio Salotti – Thomas Kupfer – Benito Casci

Alessandro Berti – Andrea Angelini – Pietro Magera – Lorenzo Nardini

Marcella Bertolaccini – Luca Palagi – Rosanna Chicca – Italo Gualtierotti

Tiziano Pieri – Antonio Pancetti – Fabrizio Lucchesi – Timothy Gregori

Franco Passini – Dismo Bonaccorsi – Ruggero Ruggeri – Ferruccio Santi