Sport



Gp Apuane, brillano Guerra e Verona

lunedì, 22 novembre 2021, 15:38

Domenica 21 novembre è stata l'ennesima occasione in cui i colori biancoverdi sono stati importanti, con prestazioni ottime e con soddisfazioni significative. Su tutte, le due stelle di Francesco Guerra e Giacomo Verona hanno brillato; il ragazzo romano ha confermato il proprio talento e lo stato di forma eccezionale a Carsolina, alla gara di corsa campestre valida come ultima prova per l'accesso alla selezione per i Campionati Europei di cross per nazioni, terminando la prova come terzo Under 23 e prenotando quindi un posto nella squadra titolare azzurra a Dicembre in quel di Dublino; Giacomo Verona, il talento versiliese che gia' negli anni aveva dato prova delle proprie potenzialita' (ricordiamo i suoi personali di 3'57'' sui 1500 metri in pista e di 1'57'' sugli 800 metri), ha dimostrato ancora una volta il proprio potenziale, conquistando il titolo di campione regionale assoluto sui 10 km su strada al "Palio Fiorentino" di Sesto Fiorentino, con l'ottimo tempo di 31'28''. Al seguito delle ottime prestazioni dei due ragazzi, c'e' stata la conquista del titolo regionale Master del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde: sempre a San Miniato, dove Verona ha concluso l'assolo che lo ha celebrato campione assoluto di specialita', tutta la rappresentanza di atleti biancoverde ha conquistato il titolo di campione regionale, con un dominio assoluto nella classifica a squadre e con prestazioni di rilievo: l'oro della leggenda garfagnina Nello Domenicali, gli argenti di Juri Mazzei e Nicola Matteucci e i bronzi di Luca Biagi, Rocco Cupolo e Giuseppe Simone sono stati gli apici di una prestazione di squadra molto importante; non meno importante e’ stata la prestazione di Matteo Coturri, terzo sul podio Under 23 con il nuovo record personale di 32’53’’. Questa manifestazione chiude l'anno 2021 per quanto riguarda le gare valide per i Campionati di Societa', portando la squadra di Graziano Poli ai vertici come ormai avviene da molti anni.