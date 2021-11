Sport



Gp Apuane, Osimanti e Cappello dominano le categorie ad Agliana e Parma

martedì, 9 novembre 2021, 13:51

Ancora tanti ottimi risultati dagli atleti bianco verdi in Toscana e in Emilia Romagna in questo fine settimana. Ad Agliana (PT), alla "Marcia dei Ponti" (gara di 10 km su strada), nella categoria assoluta bella prova per Marco Bonacchi (10 assoluto) in 35'21'' e Marco Sagramoni (26 assoluto) in 36'58'', con buoni piazzamenti per Roberto Ria, Roberto Gianni, Carmine Tommaselli e Manuel Tilocca; nella categoria veterani e' argento per Lorenzo Checcacci in 36'02'', con prestazioni di rilievo per Federico Gonfiantini, Andrea Massari e Ludmillo Dal Lago; trionfo nella categoria argento per Marco Osimanti in 38'18'' seguito dall'ottimo secondo posto di categoria per Rocco Cupolo. A Tarsogno (PR), nel "Winter Trail" (gara di 22 km), lo specialista Alberto Cappello vince la categoria veterani con il tempo di 1h59'. A Campi Bisenzio, nella "30 km in piana", ottima prova per Daniele D'Andrea (9 assoluto) in 1h59' mentre a Sassuolo, nella "Strasassuolina" (gara di 15 km su strada), buona prova per Simone Donati in 1h01'. Questi ottimi risultati fanno ben sperare per il prossimo importante appuntamento: il 21 Novembre sara' la volta del Campionato Masters su strada di 10 km dove il team garfagnino cerchera' di bissare il successo del 2019, altro storico traguardo che segue il podio nazionale al CDS su strada per la squadra assoluta.