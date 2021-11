Gp Apuane, ottime prestazioni alla 'Livorno Half Marathon'

Altri articoli in Sport

lunedì, 15 novembre 2021, 13:21

Un fine settimana ricco di grandi risultati per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dal cross alla strada e sempre con prestazioni di rilievo

lunedì, 15 novembre 2021, 12:44

In una giornata di pioggia battente, si è corsa la sesta edizione del "Trofeo Città di Montale - Memorial Pierpaolo Becheri" sulla distanza di km 14 per i competitivi e km 7 per la ludico motoria

lunedì, 15 novembre 2021, 12:40

La stagione sportiva invernale del Tennis Club Garfagnana si è ufficialmente aperta con le prime gare dei campionati a squadre della Federazione Italiana Tennis

domenica, 14 novembre 2021, 23:55

Prima casalinga al “Delle Terme” amara per mister Vangioni alla guida del GhiviBorgo, superato per 2-1 in pieno recupero dalla Correggese grazie ad un calcio di punizione di Forte

domenica, 14 novembre 2021, 23:53

Largo successo interno del quotato Zenith Prato di fronte ad un River Pieve infarcito di giovani, ben sette in campo dal primo minuto, a causa delle molte assenze con cui il tecnico Micchi deve far conto

domenica, 14 novembre 2021, 23:51

Non conosce sosta la marcia del Ponte Buggianese, uno dei due leader del girone A di Promozione assieme alla Real Cerretese. Una doppietta dell’ex Castelnuovo Luca Maiorana in avvio di ripresa ha piegato un Pieve Fosciana ancora alle prese con diverse assenze