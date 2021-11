Sport



Gp Apuane: Ria, Checcacci e Casaioli protagonisti

martedì, 2 novembre 2021, 09:46

Fine settimana ricco di appuntamenti e ottime prestazioni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con l'occhio puntato su Roma del prossimo weekend.



A Cascina, alla "Staffetta lungo le mura", ottimo oro di categoria per la coppia Flavia Cristianini - Paola Lazzini e buona prove per Mirko Toma - Marco De Nevi, Alessandro Marlia - Francesca Tesconi, Alessio Bargiacchi - Marco Bonacchi e Stefania Dellasta - Giuseppe Tomaselli; a Quercianella, alla "Quercianella Run 10k", ottimo argento assoluto per Lorena Meroni, oro di categoria per Lorenzo Checcacci, bronzi di categoria per Marco Sagramoni e Paola Lazzini e buone prove per Giovanni Balloni, Ludmillo Dal Lago e Fabio Belletti; a Ponte Buggianese, alla "GP Run Pontebuggianese", sulla distanza dei 10 km buona prova con bronzo di categoria per Andrea Innocenti e belle prestazioni per Moussa Kone (7 assoluto), Matteo Coturri (8 assoluto) e Roberto Gianni, mentre sulla distanza dei 21 km ottimo oro assoluto per Barbara Casaioli e bella prova per Zivago Anchesi (6 assoluto); a Roma, alla "Corsa dei Santi", buona prova per Francesco D'Agostino; a Carpiglia Marittima, al "Rocca di San Silvestro Trail", bella prova con oro di categoria per Roberto Ria; a Firenze, alla "Firenze Half Marathon", ottimo bronzo assoluto per Paul Tiongik con il tempo di 1h03'26'', bella prova per Jilali Jamali (6 assoluto) e buone prestazioni per Michelangelo Fanani, Rocco Cupolo e Carmine Tommaselli.



Il risultato di Paul Tiongik fa ben sperare in vista dell'appuntamento di domenica 5 novembre, cioe' con l'ultima prova per i CDS nazionali su strada: l'evento sarà la mezza maratona tricolore a Roma e la squadra formata da Paul Tiongik, Vincenzo Agnello, Omar Bouamer, Alessio Terrasi, Alessandro Brancato, Giorgio Scialabba e Juri Mazzei cerchera' di consolidare il podio attuale (la societa' del presidente Graziano Poli e' terza dietro all'Atletica Casone Noceto e all'Atletica Valle Brembana).