Sport



Idea Pieroni convocata al raduno azzurro dei salti

lunedì, 22 novembre 2021, 15:34

Tempo di raduni didattici per i tecnici della Virtus Lucca. In attesa degli impegni della nuova stagione, la società prosegue il suo percorso di formazione e crescita per il proprio staff nella profonda convinzione che il miglioramento passi dal costante aggiornamento. Grande soddisfazione per il traguardo di Lorenzo Dumini e Sara Bertolucci, freschi di diploma di istruttori nazionali Fidal di primo livello.

Nel fine settimana appena trascorso, i raduni didattici hanno fatto tappa anche al Campo scuola “Moreno Martini” con ben due appuntamenti: il primo tenuto da Ilaria Ceccarelli, responsabile regionale per gli ostacoli e il secondo dedicato a martello e giavellotto, entrambi concordati con il comitato regionale il quale è sempre a supporto della crescita formativa dei tecnici. Contemporaneamente, la Virtus ha preso parte al corso di formazione in materia di auxologia tenuto dal relatore Davide Lionetti - esperto in S.R.d.S., Scuole regionali dello sport - presso il Coni point di Lucca con le figure di Sara Marzocco e Lara Simi.

Domenica a Sesto fiorentino, in occasione del Palio fiorentino, gara valida per i Campionati toscani 10 km su strada, ottime prestazioni per Simone Orsucci, Filippo Sodini, Francesco Giannecchini e Patrizio Carrara, con Orsucci e Sodini rispettivamente ventinovesimo e cinquantesimo nella classifica generale ed entrambi terzi in quella di categoria.

Infine, ancora una soddisfazione per la chiamata in nazionale di Idea Pieroni, convocata al raduno azzurro dei salti che si svolgerà presso il Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia dal 5 all’11 dicembre.