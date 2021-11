Sport



Il Castelnuovo cerca la prima vittoria stagionale contro il temibile Camaiore

sabato, 13 novembre 2021, 11:43

di simone pierotti

Tre punti in sei partite non rappresentano certamente un ruolino di marcia tranquillizzante, soprattutto in un girone breve come quello di Eccellenza. Eppure la situazione è ancora fluida e da decifrare: basterebbe una vittoria per permettere al Castelnuovo di uscire dalla zona retrocessione, ed è quello che cercheranno di fare i ragazzi di Michele Biggeri. Reduci da due ottime partite, contro San Marco Avenza e Signa, ma solo due pareggi, i gialloblu hanno espresso un buon gioco e, finora, nessuno ha dimostrato di essere superiore.

Domenica al Nardini, con inizio alle 14:30, arriverà il Camaiore, in quello che si preannuncia come un derby combattuto ed aperto a qualsiasi risultato. Otto punti finora raccolta dal team versiliese, uno dei più attrezzati della categoria, con una rosa di prim’ordine che può contare sull’ex di turno Samuele Ceciarini, su D’Alessandro, sugli esperti D’Antongiovanni e Viola, sugli attaccanti Biagini, Geraci e Raffi. La scorsa estate è arrivato anche Diego Bartolomei, centrocampista classe 2001 fratello di Paolo ed ex Lucchese in Serie D e Lega Pro.

Il Castelnuovo deve fare i conti sulle consuete assenze causa infortunio ma recupererà Morelli, terminata la squalifica.