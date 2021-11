Sport



Il Castelnuovo cerca punti contro gli storici rivali della Massese

sabato, 20 novembre 2021, 11:58

di simone pierotti

Dopo la sconfitta interna contro il Camaiore, il Castelnuovo è atteso da una doppia trasferta: si inizia con una rivale storica, la Massese, un match che trasuda di storia e che spesso, negli ultimi trenta anni, ha fatto incrociare i destini delle due squadre. Ricordiamo i confronti ai tempi della Serie D negli anni ’90, ma anche quelli in Serie C2 e, più recentemente, nei campionati di Eccellenza. Proprio qua, allo stadio Degli Oliveti, i gialloblu colsero una clamorosa vittoria (1-0) due stagioni fa, la prima della stagione, poi bissata nel match di ritorno al Nardini, prima dello stop per covid.

Al di là dello storico blasone, la Massese vive ormai da anni vicende societarie travagliate, come dimostra l’ultimo terremoto interno della scorsa settimana, con dimissioni in blocco di tutto lo staff tecnico. Sulla panchina bianconera oggi siede l’esporto Rino Lavezzini ma l’inizio è ancora in salita, con un pareggio sul campo del Montecatini.

La Massese ha otto punti in classifica e cercherà in tutti i modi di risalire la china: compito del Castelnuovo quello di rendere difficile la vita ai padroni di casa e, magari, approfittare di una situazione ambientale non proprio idilliaca.

La formazione dei bianconeri dovrebbe rimarcare quella schierata recentemente: Barsottini; Battistoni; Lucaccini F.; Lucaccini R.; Zambarda; Garcia; Manfredi; Fall; Franzese; Papi; Soumahoro. A disposizione: Leone; Bennati; Baldini; Bonini L.; Bonini M.; Cartano; Casalini; Carlini.

Il Castelnuovo sarà privo dello squalificato El Hadoui, appiedato per tre giornate, e spera nel recupero di alcuni giocatori in dubbio, come Riccardo Biagioni e Thomas Morelli. Fischio di inizio alle 14:30.