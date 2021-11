Sport



Il Castelnuovo cerca punti salvezza contro il Montecatini degli ex Gori e Giovannini

sabato, 27 novembre 2021, 11:17

di simone pierotti

Ancora un match chiave per il Castelnuovo che domani, domenica 28 novembre, farà visita al Valdinievole Montecatini in quello che si preannuncia come un crocevia stagionale. In un torneo a 12 squadre il giro di boa si avvicina e diventa sempre più urgente, per la compagine gialloblu, scrollarsi di dosso l’ultimo posto della classifica ma soprattutto ottenere la prima vittoria.

L’incontro di domani rappresenta un vero e proprio scontro diretto, con i pistoiesi a quota 7 contro i 3 punti del Castelnuovo. Non sarà compito semplice perché il Montecatini di mister Mucedola, nonostante un cammino tra alti e bassi, ha compagine di tutto rispetto. Il d.s. Fabrizio Giovannini, volto ovviamente noto in Garfagnana per aver occupato vari e prestigiosi ruoli dirigenziali nella società gialloblu negli anni della Serie C, è una “vecchia volpe” del calcio toscano e ha valorizzato, come ben sa fare, le risorse a disposizione con un gruppo giovane e pimpante. Ultimo colpo è stato l’arrivo in bianco azzurro dell’attaccante Gabriele Gori, il funambolo del beach soccer, che tutti conoscono bene a Castelnuovo per le montagne di reti segnate con la maglia gialloblu.

Non solo Gori, ma anche altri giocatori di categoria, come Mariotti, Granucci o l’attaccante Tempestini. Sul fronte del Castelnuovo, assente ovviamente lo squalificato El Hadoui, per il resto da verificare qualche acciaccato.