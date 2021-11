Sport



Il Castelnuovo fa visita al Signa che attende Francesco Flachi

sabato, 6 novembre 2021, 08:35

di simone pierotti

Inizia a Signa il mini ciclo di ferro del Castelnuovo che, nelle prossime quattro gare, giocherà ben tre trasferte. Domani, inutile dirlo, in palio punti importanti come del resto lo sono sempre, dopo il secondo punto ottenuto, entrambi a reti bianche. E’ necessario continuare a muovere la classifica, ancora decisamente aperta ma è evidente che ogni ulteriore passo falso può costare caro in un campionato così corto. Il Signa non rappresenta un avversario semplice, dall’alto dei suoi 11 punti ottenuti grazie a tre vittorie (Massese e Prato 2000 in trasferta e San Marco Avenza in casa) e due pareggi.

In casa Castelnuovo, inoltre, piove sul bagnato, come si dice, viste le recenti assenze di Bacci e Biagioni, oltre a quella di Morelli, che deve scontare l’ultimo turno di squalifica.

Come accennato, il Signa rappresenta un avversario tosto, forte di un complesso che si conosce bene, dove spiccano il portiere Sannino, i difensori Becagli (arrivato la scorsa estate dall’Aglianese) e Gemignani, il centrocampista Intreccialagli, gli attaccanti Tempesti, ex Montecatini, Rosi e Mari. In rosa brilla il nome di Francesco Flachi, classe 1974, proprio l’ex Fiorentina e Sampdoria, che è stato tesserato e che, ad inizio 2022, terminato di scontare la lunga e nota squalifica, potrà tornare al calcio giocato. Non sappiamo ancora in quali condizioni sarà ma l’esperienza e la classe di uno dei talenti più puri ma anche discussi del calcio italiano, darà sicuramente una grossa mano a mister Enrico Cristiani.