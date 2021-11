Sport



Il Castelnuovo gioca bene ma segna la Massese: è ancora sconfitta

domenica, 21 novembre 2021, 18:59

di simone pierotti

2-0

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Lucaccini F, Lucaccini R, Zambarda, Garcia, Bennati, Fall, Franzese, Papi, Soumahoro A disp.: Leone, Manfredi, Cartano, Baldini, Bonini L, Bonini M, Carlini, Casalini, Lezza All.: Lavezzini

CASTELNUOVO: Papeschi, Giusti, Telloli, Biagioni, Galletti, Inglese, Casci, Marganti G, Galloni, Lucchesini, Orsetti A disp.: Pili, Bucsa, Magera, Ghiloni, Valiensi, Gheri, Piacentini, Morelli, Ghafouri All.: Biggeri

Arbitro: Stefano Mariani di Livorno

Marcatori: 10’ p.t. Soumahoro, 37’ s.t. Papi (rig)

Massa: Finisce male la trasferta di Massa per il Castelnuovo che rimane incollato all’ultimo posto della classifica, perdendo ulteriore contatto con la zona salvezza. Purtroppo i numeri sono lo specchio della realtà, che vede i gialloblu ancora senza vittorie, con tre soli pareggi in otto gare, e tre reti segnate. Anche oggi, contro una Massese che aveva bisogno di vincere per rasserenare l’ambiente, il Castelnuovo non ha demeritato ed ha pagato a caro prezzo i rari errori e le tante occasioni non concretizzate.

Doccia fredda in apertura per i ragazzi di mister Biggeri che subiscono la prima rete su azione di calcio d’angolo. Il Castelnuovo non si scompone e gioca alla pari della Massese, ma diversi errori di mira e un Barsottini strepitoso impediscono ai garfagnini di pareggiare. Nel secondo tempo non cambia il copione del match, con il Castelnuovo che cerca invano la rete e la Massese che capitalizza oltre i propri meriti, trovando il raddoppio su calcio di rigore. Per i gialloblu c’è pure la beffa di una traversa colpita da Biagioni e altre due – tre nitide occasioni da rete. Rimane l’amaro in bocca per l’ennesima buona prova senza punti: domenica prossima un altro match delicato per il Castelnuovo, che farà visita al Valdinievole Montecatini.