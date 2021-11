Sport



Il GhiviBorgo torna a muovere la classifica: pari con l’Aglianese

domenica, 28 novembre 2021, 20:23

di michele masotti

1-1

GhivizzanoBorgo: Nucci, Riccioni (79’Pazzaglia), Baggiani, Monacizzo (77’Belluomini), Sorbo, Grea, Fazzi, Aloia (88’Tragni), Marquez, Nottoli e Cicali A disposizione: Radano, Bachini, Lunardi, Campani, Giulianelli e Bertellotti Allenatore: Walter Vangioni

Aglianese: Gagliardi, Shehu, Zanon, Gemmi, Colombini, Meucci, Kouko, Romeo, Brega, Giordani e Bianchi A disposizione: Nincheri, Del Dotto, Ponzio, Gelli, Petrucci, Kouassi, Sgherri, Artioli e Nieri Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Fabrizio Carsenzuola di Legnano (Assistenti Tasciotti di Latina e Dattilo di Roma 1)

Marcatori: 75’Romeo e 85’Cicali

Note: Ammoniti Shehu, Colombini e Grea.

Incoraggiante prestazione del GhiviBorgo che, all’ultima partita al “Delle Terme” di Bagni di Lucca prima di trasferirsi finalmente nel “Nuovo Carraia”, muove la sua deficitaria classifica imponendo l’1-1 all’Aglianese, quinta forza del torneo, guidata dall’ex Simone Venturi. La migliore versione stagionale dei “colchoneros” della Media Valle, che iniziano ad assimilare i dettami tattici griffati Vangioni, ha lanciato dei segnali che lasciano ben sperare, in attesa di quelle correzioni che dovranno essere effettuate nel mercato di riparazione. La zona playout per i biancorossi, ancora fanalini di coda del girone D, resta a -3. Pareggio che serve meno ai neroverdi, ancora sì quinti in classifica ma con un certo gap difficile da colmare su chi comanda il torneo.

Il posto dello squalificato Lauri viene preso da Nottoli, con Aloia inserito in avanti in coppia con Marquez e Cicali, elemento in crescita, alle loro spalle. Gli ospiti schierano dal primo l’ex di turno Giordani, proponendo una mediana dove l’esperienza di Meucci viene abbinata alla gioventù del versiliese Bianchi.

Le maggiori emozioni arrivano tutte nella ripresa. In due circostanze Marquez, encomiabile per la capacità con cui riesce a far salire i suoi e fare reparto da sole, si vede strozzare in gola l’urlo del gol da altrettanti ottimi interventi di Gagliardi. Dalla parte opposta Nucci si guadagna gli applausi del pubblico di fede locale disinnescando un tentativo di Kouko. Nel momento di pressione maggiore dei locali, a trovare il punto del vantaggio sono invece i neroverdi. Proprio l’attaccante ex Albinoleffe ed Olbia fila via sulla destra, effettua un cross basso che l’accorrente Romeo spinge in rete all’altezza del secondo palo. L’ennesimo k.o. sarebbe una beffa atroce per il GhiviBorgo che impatta, quando il cronometro indica l’85’, con una perla estratta dal cilindro di Cicali.

Domenica prossima la formazione di Vangioni sarà impegnata a Lodi sul campo del Fanfulla, entità che veleggia a metà classifica con 15 punti.