Il momento magico di Giovanni Di Lorenzo: in gol anche con la Nazionale

sabato, 13 novembre 2021, 11:41

di simone pierotti

Giovanni Di Lorenzo, il calciatore di Ghivizzano, è sempre più una certezza del calcio nazionale ed internazionale. Difensore perno insostituibile del Napoli e della nazionale italiana di Mancini, è un calciatore moderno e, oltre a difendere, non disdegna gli inserimenti offensivi trovando spesso la rete.

Ieri sera, nell’incontro tra Italia e Svizzera, valido per le qualificazioni ai mondiali 2020 in Qatar, è arrivata la grande soddisfazione del gol, peraltro decisivo, quello del definitivo pareggio (1-1). Si tratta del secondo gol con la maglia azzurra segnato in pochi mesi, dopo quello messo a segno alla Lituania. Una prodezza che segue di pochi giorni la rete in campionato con il Napoli contro il Verona.

Per Giovanni, comunque, si tratta di una gioia a metà, come ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita: “Abbiamo ancora una partita difficile in trasferta ma ci sono due giorni per prepararla. Stasera siamo entrati in campo contratti e abbiamo preso qualche contropiede di troppo poi siamo venuti fuori con una buona partita. Dispiace per il pareggio ma è tutto aperto. La gioia personale per la rete è immensa ma a metà per il risultato che non ci qualifica ancora ai mondiali”.