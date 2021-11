Sport



Il Pieve Fosciana cade sul campo della capolista Ponte Buggianese

domenica, 14 novembre 2021, 23:51

di michele masotti

2-0

Ponte Buggianese: Grasso, Simi, Perillo (Gialdini), Meucci, Del Sorbo, Della Latta, Lo Russo, Dal Poggetto, Ceceri, Maiorana (Beqiri) e Pievani (Ferrari) A disposizione: Donati, Giomi, Gabbani, Donati, Secchi e Della Corte Allenatore: Andrea Petroni

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Davide Cavani, Parmigiani (Matteo Cavani), Cristiani, Pieri, Lucchesi, Daniele Dini, Bosi (Venanzi), Remaschi e Corrado Dini (Bachini)(Babboni) A disposizione: Tocchini, Gioele Giusti, Pietrazzini, Teani e Bonini Allenatore: Riccardo Contadini

Arbitro: Lorenzo Mazzi di Prato (Assistenti Tarocchi di Prato e Farnetani di Pisa)

Marcatori: 46’ e 53’Maiorana

Note: Al 3’Maiorana ha fallito un calcio di rigore e al 55’Grasso ha parato un calcio di rigore a Remaschi

Non conosce sosta la marcia del Ponte Buggianese, uno dei due leader del girone A di Promozione assieme alla Real Cerretese. Una doppietta dell’ex Castelnuovo Luca Maiorana in avvio di ripresa ha piegato un Pieve Fosciana ancora alle prese con diverse assenze, tra infortunati e acciaccati presenti in panchina per onor di firma. Anche quest’oggi mister Contadini, privo dello squalificato Barsanti e degli indisponibili Touray, Barsotti, Odoardo Giusti, ha perso una pedina importante come Corrado Dini, costretto a lasciare il campo dopo appena 5’ per il riacutizzarsi di un guaio muscolare al polpaccio. Biancorossi che avrebbero avuto l’occasione per riaprire i giochi nella ripresa ma Grasso ha ipnotizzato dagli undici metri lo specialista Remaschi.

La compagine pistoiese, pur senza lo squalificato Jacopo Fanucchi, ha confermato di essere la rosa più profonda del campionato, credenziale che in poche compagini possono vantare nella corsa al titolo. Nel bene e nel male, vedi rigore calciato fuori all’alba del match, a fare la differenza è stata la rapidità dell’attaccante versiliese classe 1993, un lusso per la Promozione. Avvio di partita di marca locale, con la grossa chance dal dischetto sprecata da Maiorana. Bachini rinforza la trequarti biancorossa ma ci deve pensare in un paio di occasioni Regoli a far sì che le squadre vadano al riposo sullo 0-0. Ospiti che non riescono a ripartire con una buona frequenza.

Al rientro dagli spogliatoi, gol lampo del Ponte Buggianese con Maiorana che intercetta un retropassaggio all’indietro per poi scartare Regoli. Al 53’ la seconda punta versiliese concede il bis con un colpo di testa, non propria la specialità della casa, dopo aver ricevuto un cross dalla destra di Pievani. Subito l’uno-due, il Pieve Fosciana ha una reazione veemente che produce un calcio di rigore per un atterramento ai danni di Bosi. Sul dischetto va Remaschi ma Grasso gli dice di no per due volte. Il generoso forcing finale degli ospiti non muta il copione della mezzora finale con il Ponte Buggianese che può festeggiare una vittoria pesante ai fini della classifica.

Domenica prossima il Pieve Fosciana andrà a caccia della vittoria tra le mura amiche nella sfida al fanalino di coda Villa Basilica.