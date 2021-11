Sport



Il Pieve Fosciana impone il pareggio alla capolista Quarrata

domenica, 7 novembre 2021, 19:50

di michele masotti

1-1

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Davide Cavani, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Bonini, Bosi (54’Remaschi), Corrado Dini (80’Daniele Dini) e Parmigiani (59’Matteo Cavani) A disposizione: Tocchini, Petrazzini, Gioele Giusti, Teani, Babboni e Canozzi Allenatore: Riccardo Contadini

Quarrata: Giuntini, Pagnini, Fabozzi, Raimondo, Chiavacci, Felici, Lanzilli, Picchianti, Doumbia ( 50’ Cutini), Cortonesi (68’Alessandro Bonfanti) e Andrea Bonfanti (78’Barontini) A disposizione: Mazzanti, Corsini, Junior Smith, Bonechi, Cirri e Paloka Allenatore: Riccardo Agostiniani

Arbitro: Rosini di Livorno (Assistenti Mangini Livorno e Prashan di Pontedera)

Marcatori: 35’Corrado Dini e 75’Picchianti su rigore

Note: Espulso al 58’ Barsanti per doppia ammonizione. Ammonito Raimondo, Alessandro Bonfanti, Corrado Dini e Matteo Cavani

Al “Guido Angelini” Pieve Fosciana e il forte Quarrata si dividono l’intera posta in palio al termine di un match ben giocato da entrambe le compagini. L’1-1 finale racconta di una squadra di Contadini in controllo delle ostilità fino al 58’ quando il doppio giallo inflitto al mediano Barsanti ha rinvigorito la squadra dell’ex Pistoiese Agostiniani, sino a quel momento mai pericolosa dalle parti di Tommaso Regoli. Il terzo pareggio stagionale costa ai pistoiesi la vetta della classifica, occupata da stasera dal tandem Real Cerretese-Ponte Buggianese mentre capitan Lucchesi e compagni, anche oggi privi di diversi titolari, restano al quarto posto in una classifica veramente molto corta. A giudicare dalla partita disputata dai locali, il 2-0 incassato sette giorni dalla Virtus Marina di Massa può essere catalogato alla voce del semplice incidente di percorso. Ai punti, infatti, avrebbero meritato il successo i locali, che hanno protestato molto in occasione del calcio di rigore poi realizzato da Picchianti.

Corrado Dini e Angelini, rientrati mercoledì scorso in Coppa Italia, ritrovano una maglia da titolare così come l’attaccante Bosi, tornato disponibile dopo un mese di stop. Out per infortunio Babboni (presente in panchina per onor di firma), Odoardo Giusti, Bachini e Turri. Grandi firme per l’attacco dei giallorossi, che non fanno mistero di ritrovare quell’Eccellenza perduta ormai diverse stagioni fa. In poche squadre in categoria possono contare su attaccanti del calibro di Cutini, Doumbia e Andrea Bonfanti. Ad interpretare meglio la partita, come detto, sono i padroni di casa, vicini al bersaglio grosso al 25’ con bell’azione tra Lucchesi e Bosi, terminata da una conclusione del giovane Bonini neutralizzata da Giuntini. Dieci minuti più tardi Corrado Dini tira dal cilindro l’eurogol di giornata con un gran tiro dalla lunga distanza. La rete incassata non scuote il Quarrata, incapace di prendere le misure ai locali.

La svolta del match arriva al 58’ quando Rosini estrae il secondo giallo all’indirizzo di Barsanti. Forte della superiorità numerica, i pistoiese iniziano a premere ma per pareggiare devono attendere il dubbio calcio di rigore concesso quando il confronto era appena nei quindici minuti finali. Dagli undici metri Picchianti griffa il definitivo 1-1.

Nel prossimo turno il Pieve Fosciana farà visita alla neocapolista Ponte Buggianese, la principale accreditata al salto in Eccellenza in virtù di una faraonica campagna acquisti che ha portato alla corte di mister Petroni ottimi elementi, su tutti l’ex attaccante di Prato e Lucchese Jacopo Fanucchi.