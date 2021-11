Sport



Il Pieve Fosciana inizia il secondo turno di Coppa Italia con un pareggio

giovedì, 4 novembre 2021, 09:22

di michele masotti

Capezzano: Bartelletti, Bongiorni, Caniparoli, Da Prato (Verona), Togneri (Romiti), Domenici (Ratti), Leonardi, Pacini, Iardella (Gigliotti), Benedetti e Picchi (Haoudi) A disposizione: Ferraiuolo, Cotza, e Pizza Allenatore: Riccardo Coli

Pieve Fosciana: Tocchini, Gioele Giusti (Pieri), Davide Cavani, Daniele Dini (Barsanti), Cristiani, Angelini, Lucchesi (Canozzi), Parmigiani (Cortopassi), Bonini, Corrado Dini (Remaschi) e Matteo Cavani A disposizione: Regoli, Bosi e Giuntini Allenatore: Riccardo Contadini

Arbitro: Pianigiani di Siena (Assistenti Laganà e Reali di Siena)

Marcatori: 1’Bonini e 28’Togneri

Note: Caniparoli, Da Prato, Pacini, Togneri, Gigliotti, Cristiani

Nel mercoledì sera dedicato alla Coppa Italia Capezzano e Pieve Fosciana, uscite malconce dall’ultima giornata di capitano, impattano sull’1-1 nel match inaugurale del secondo turno di questa manifestazione, in un raggruppamento completato dai pisani dell’Atletico Etruria. Botta e risposta nella prima frazione tra due compagini che, come era facilmente prevedibile, hanno ricorso al turnover in vista della prossima giornata di campionato. Contadini, comunque, ha avuto buona risposta dopo il passo falso contro la Virtus Marina di Massa anche da parte dei molti giovani impiegati, alcuni dei quali alla prima da titolare. Per i biancorossi sono importanti anche i recuperi di Corrado Dini e Remaschi, elementi visti pochi in quest’avvio di campionato causa infortuni.

Partenza brillante degli ospiti, già in vantaggio dopo nemmeno un giro di orologio. Bartelletti nulla può sul bel rasoterra dal limite dell’area del classe 2003 Bonini, una delle note più liete di questo scorcio iniziale di stagione del Pieve Fosciana. La partita, per essere un match di coppa serale, si dipana su buoni ritmi con le compagini che danno vita a rapidi ribaltamenti di fronte. Al 28’ il Capezzano trova il pareggio grazie ad un bel colpo di testa di Togneri. Il leitmotiv della partita non muta nella ripresa, dove va in scena il consueto valzer delle sostituzioni da ambo le parti, con i versiliesi maggiormente propositivi ma Lucchesi e compagni sono abili a controllare le folate offensive di Haoudi e Benedetti per poi ripartire. Alla fine l’1-1, risultato che bissa quello della seconda giornata di campionato in terra garfagnina, rispecchia l’andamento di una gara disputata un ottimo terreno sintetico.

Tra tre giorni la formazione garfagnina riceverà al “Guido Angelini” la visita della capolista Quarrata mentre il Capezzano sarà atteso dalla trasferta di Lammari.