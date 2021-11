Sport



Il River Pieve concede il bis: Maggi e Rocchiccioli stendono il Camaiore

sabato, 27 novembre 2021, 19:26

di michele masotti

2-1

River Pieve: Tonarelli, Benassi, Fanani (78’Fontana), Byaze, Mitrotti, Ramacciotti, Satti, Cecchini, Petracci (34’Rocchiccioli)(88’Faraglia), Pieretti (93’Centoni) e Maggi (63’Ferri) A disposizione: Manfredi, Fontana, Filippi, Angeli e Leshi Allenatore: Edoardo Micchi

Camaiore: Vozza, Bartolomei, Orlandi (59’Biasci), Ricci, D’Antongiovanni, Verdi, Brizzi (73’Tabarrani), Biagini, Raffi, Viola e Mazzucchelli (51’Dell’Amico) A disposizione: Mariani, Carmazzi, Agostini, Crecchi e Basili Allenatore: Riccardo Bracaloni

Arbitro: Neto di Pisa (Assistenti Mangoni di Pistoia e Rocchi di Pontedera)

Marcatori: 48’Maggi, 54’Rocchiccioli e 91’Raffi

Seconda vittoria interna consecutiva per il River Pieve che con un avvio di ripresa sprint supera per 2-1 il Camaiore, compiendo così un bel balzo in graduatoria in attesa delle quattro partite di domani che completeranno il quadro del nono turno. Tre punti meritati per i “millionarios” della Garfagnana, apparsi brillanti e con grande spirito di sacrificio di fronte ad una big che continua a stazionare a centroclassifica, staccata ad oggi otto punti dalla capolista Tau Calcio. Terzo successo in campionato che permette a capitan Satti e compagni di uscire dalla zona playout al termine di una grande prova corale.

Nell’anticipo che apre la terzultima giornata del girone di andata, Edoardo Micchi decide di concedere fiducia all’undici vittorioso in rimonta sulla Pontremolese. Il peso dell’attacco viene caricato sulle spalle di Petracci, pronto per questo suo derby in salsa versiliese. Maglia da titolare al centro della difesa dell’ex di turno Mitrotti. Padroni di casa in campo dal primo minuto con quattro under. Gara importante anche per i bluamaranto, non ancora in grado di recitare quel ruolo da protagonista che li era stato disegnato su misura all’inizio della stagione. Il rientrante Verdi guida la difesa assieme a Ricci mentre per sostituire l’indisponibile Arnaldi Bracaloni sceglie Orlandi. Out anche l’attaccante Geraci.

Prima frazione equilibrata con alcune ghiotte occasioni da ambedue le parti. Al 23’ grande parata di Tonarelli sul destro a colpo sicuro di capitan D’Antongiovanni. I locali in un paio di circostanze mancano il tocco sotto misura che avrebbe potuto regalare loro il vantaggio. Sul finire del primo tempo brutta tegola per mister Micchi, costretto a perdere per infortunio Petracci, rilevato da Rocchiccioli. In avvio di ripresa ecco l’uno-due di marca locale che scompagina il copione della partita. Al 48’ ci pensa Maggi a sbloccare il risultato, emulato sei minuti più tardi proprio dal sopracitato Rocchiccioli, puntuale all’appuntamento con un cross proveniente dalla corsia destra. Forte del doppio vantaggio, il River Pieve lascia l’iniziativa al Camaiore che ricorre sistematicamente al lancio lungo, vuoi per un campo sempre più pesante, all’indirizzo dei propri attaccanti. La difesa biancorossa chiude bene tutti i varchi anche in quelle situazioni di mischi che sono, come sovente accade, potenzialmente accade. In pieno recupero l’imperioso stacco aereo di Raffi serve soltanto a rendere meno amara la terza sconfitta stagionale dei versiliesi.

Domenica prossima il River viaggerà alla volta di Firenze per l’impegno del forte Signa; match esterno anche per i bluamaranto, attesi nella tana del Prato 2000.