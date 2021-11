Sport



Jasmine Paolini, 2021 da favola: riconoscimento dalla Fit

lunedì, 29 novembre 2021, 13:55

di simone pierotti

Stagione terminata per Jasmine Paolini, la venticinquenne tennista di Bagni di Lucca che, ormai da anni, calca le scene dei più importanti tornei internazionali. Una carriera in crescendo, sull’onda di miglioramenti costanti e continui, con la svolta tecnica e mentale grazie a coach Renzo Furlan, ex tennista che non ha certamente bisogno di presentazioni nel settore.

Il 2021 ha regalato a Jasmine le statistiche più importanti per un tennista, a partire dal best ranking Wta (51° posto) e quello al termine dell’anno (53° posto) e soprattutto il primo torneo Wta 250 in carniere, con il successo a Portorose. A questo si è aggiunto il primo torneo challenge vinto, a inizio anno a Bol, che si sommano ai due Itf vinti in carriera, oltre al titolo di campionessa italiana 2020. Il 2021 ha segnato altri risultati importanti: il superamento del primo turno nei tabelloni degli Slam al Roland Garros e agli US Open, il 3° turno raggiunto nel Wta 1000 di Indian Wells, la semifinale a Courmayeur, i quarti di finale a Linz, la finale al challenge di Saint Malo. Risultati importanti, con una competitività sempre più consolidata che hanno portato la Paolini a battere tante avversarie top 100, tra cui la Mertens n° 21) e a salire costantemente nella graduatoria della Wta.

Miglioramenti che le sono valsi il legittimo riconoscimento, da parte della Fit, della giocatrice italiana con i maggiori progressi nella stagione.