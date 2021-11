Sport



La capolista Tau Calcio passa in rimonta in casa del River Pieve

domenica, 7 novembre 2021, 22:25

di michele masotti

1-2

River Pieve: Manfredi, Benassi, Filippi, Byaze (90’Rocchiccioli), Leshi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci (43’Morelli), Pieretti (70’Faraglia) e Fanani (90’Orsi) A disposizione: Tonarelli, Centoni, Ferri, Maggi e Angeli Allenatore: Edoardo Micchi

Tau Calcio: Carcani, Borgia, Quilici (90’Lattanzi), Anzilotti (50’Doveri), Mancini, Fedi, Niccolai, Pratesi (55’Fazzini), Mengali, Antoni (65’Falorni) e Benedetti A disposizione: Di Biagio, Lucchesi, Manfredi, Seriani e Pardini Allenatore: Enrico Cristiani

Arbitro: Labruna di Pontedera (Assistenti Tranchida di Pisa e La Veneziana di Viareggio)

Marcatori: 7’Pieretti, 77’Niccolai e 85’autorete Filippi

Note: Espulso al 38’Mengali per doppia ammonizione. Ammoniti Faraglia, Fanani, Satti, Leshi, Byaze, Filippi, Manfredi, Borgia e Benedetti

Amara sconfitta in zona cesarini per il River Pieve, superato in rimonta da un Tau Calcio che continua la propria corsa solitaria in vetta a questo girone A di Eccellenza. Il colpo esterno odierno permette agli amaranto di portare a quattro il proprio vantaggio su Lastrigiana e Signa, le più dirette inseguitrici bloccate sul pareggio rispettivamente da Zenith Prato e Castelnuovo. I “millionarios” della Garfagnana escono rammaricati per l’esito di una sfida che li aveva visto essere in vantaggio fino al 77’ ma, al tempo stesso, con la consapevolezza di avere tutte le armi risalire posizioni in classifica dopo aver giocato alla pari del Tau.

Partenza sprint degli ospiti, privi dei difensori Mitrotti e Ramacciotti, che al 7’ sbloccano grazie alla seconda rete di Pieretti, uno degli under più interessanti espressi in questo avvio di campionato. Il match sembra mettersi sui binari dei locali quando il Tau resta in inferiorità numerica. È il 38’ quando l’attaccante Mengali pesca il secondo giallo del suo pomeriggio, raggiungendo anzitempo gli spogliatoi. Poco prima dell’intervallo tegola per il River Pieve, costretto a perdere per infortunio Petracci. Nella ripresa gli ospiti cercano di attingere alla loro profonda panchina inserendo dapprima Doveri e poi Fazzini, due centrocampista con spiccate qualità offensive. Al 77’ la capolista trova il momentaneo 1-1 con un tiro dal limite dell’area di Niccolai. Passano otto minuti e gli ospiti mettono la freccia nel punteggio grazie ad una rocambolesca autorete. Vittoria dal grande peso specifico per il Tau, che come scritto in precedenza, allunga il proprio vantaggio sulle dirette inseguitrici.

Mercoledì per il River sarà tempo di Coppa Italia con gli ottavi di finale contro la Massese. Il prossimo turno di campionato, la priorità dei biancorossi, vedrà capitan Satti e compagni di scena in casa dell’ambizioso Zenith Prato mentre il Tau ospiterà la San Marco Avenza.