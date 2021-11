Sport



La carriera infinita di Nello Domenicali: campione toscano nei 10 km

mercoledì, 24 novembre 2021, 11:59

di simone pierotti

Una lunga carriera indossando le maglie delle principali società podistiche della zona, prima G.S. Orecchiella poi G.P. Parco Alpi Apuane, prima del ritiro per motivi fisici. Un lungo, lunghissimo palmares condito da successi e piazzamenti sul podio nelle più importanti gare di livello regionale e nazionale, con prestazioni cronometriche che oggi destano ancora meraviglia. Personali di tutto rispetto: 31’40’’ sui 10 km in pista, 1h06’40’’ in mezza maratona, 2h25’ in maratona, tempi avvicinati tante altre volte.

Parliamo di Nello Domenicali, età 61 anni, macellaio con l’hobby della corsa: un amore per uno sport che, a cavallo tra gli anni ’90 e il primo decennio del 2000, gli ha regalato grandi soddisfazioni. Un amore che, una volta appese al chiodo le velleità agonistiche, non è mai scemato con Nello che, da alcuni anni, non passa mai una giornata senza correre, sia in inverno che nella più torrida estate. Epici gli allenamenti durante le nevicate o durante l’afa ferragostiana. Una passione più libera rispetto al passato: non più tabelle, gps e ripetute (almeno … non più come un tempo!) ma Nello corre per il gusto di correre e di stare con gli amici runners con cui si ritrova tutti i giorni della settimana al campo “Nardini”, ritrovo e punto di partenza di ogni giornata podistica.

Nello Domenicali è divenuto così un punto di riferimento per tutti i podisti della zona, con i suoi consigli sempre precisi e attenti, gli aneddoti di una vita passata sulle strade di tutta Italia ma anche del mondo. Stare con i più giovani ha evidentemente riacceso la luce nel cuore di Nello che, arrivato alla categoria Argento (over 60) si è rimesso in carreggiata. Da perfezionista quale è, non lo avrebbe mai fatto se non fosse stato competitivo e i risultati di questo 2021 lo dimostrano: campione regionale di corsa in montagna, vincitore (anzi, dominatore) della Stra Castelnuovo, della Scalata Castiglione – San Pellegrino, della staffetta del Pioppino, della corsa Isola Santa – Careggine. Il 2021 per Domenicali ha visto solo vittorie e non è stato da meno domenica scorsa a Sesto Fiorentino, in occasione dei campionati regionali Fidal di 10 km, in cui si è aggiudicato la maglia di campione toscano categoria SM60 con lo strabiliante tempo di 37:58, la quarta prestazione sulla distanza a livello nazionale nella stagione.