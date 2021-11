Sport



La garfagnina Marianna Vujko riabbraccia Fiamma Torrese: "Qui mi sento a casa"

giovedì, 11 novembre 2021, 22:27

di Valter Nieri

Il cuore di Marianna Vujko si scalda per la terza stagione consecutiva con la Givova Fiamma Torrese. Dopo essere cresciuta nella Nottolini Capannori ed il salto da giovanissima in A2 con il Club Italia, la forte centrale garfagnina ha alternato diverse stagioni fra A1 e A2 con Marsala, Soverato e Baronissi prima di trovare la giusta collocazione a Torre Annunziata. In Campania ha potuto dimostrare tutto il suo valore ed in questa stagione è considerata nel girone F di B1 una fra le più forti centrali.

"Sto veramente bene qui-dice l'atleta di Castelnuovo Garfagnana-la società ha sempre dimostrato lungimiranza ma soprattutto competenza ed un campionato da protagonista, lottando nelle prime posizioni, ripaga appieno il mio impegno e le mie aspettative".

192 centimetri di altezza le sono di aiuto per padroneggiare a rete murando gli attacchi avversari ma Vujy, questo il suo abbreviativo per gli amici, non è soltanto alta di statura, riesce anche ad assumere con la sua tecnica diverse competenze e si contraddistingue nei tempi di reazione assai veloci. La sua forza fisica è miscelata ad abilità ed intelligenza tattica tanto da rappresentare una pedina fondamentale di grande sostanza della gloriosa Givova Fiamma Torrese che proprio in questi giorni ha festeggiato il quarantennale della sua fondazione.

VUJY: "L'ACCOGLIENZA ED IL CALORE DEI TORRESI MI DANNO SICUREZZA"

"Qui in provincia di Napoli-dice con un accento napoletano lei che ha subito diversi influssi dialettici per aver girato diverse città-il carattere dei dirigenti sportivi come un po' tutti i napoletani è amichevole ed ospitale e ti fa sentire a tuo agio. A Torre Annunziata c'è la consapevolezza di fare bene ma con calma, salendo un gradino alla volta senza mettere pressione alle atlete"

Continua quindi a vivere l'anno al Sud frequentando anche l'Università degli Studi a Fisciano di Salerno e nella prossima primavera conta di laurearsi nel ramo dell'Informatica.

"Si il mio scopo sarebbe quello di ottenere la laurea breve ed iniziare a lavorare ma nello stesso tempo continuare a giocare".

TRE SOLE RICONFERMATE NEL ROSTER TITOLARE

La Fiamma Torrese del presidente Giovanni Longobardi ha rinnovato molto in questa stagione. Nel roster titolare oltre a Vujy sono state riconfermate soltanto le due bande Maria Boccia (capitano) e Nunzia Campolo. Le nuove arrivate sono la ventunenne palleggiatrice romana Alice De Luca Bossa, l'opposta Giovanna Prisco, la centrale lombarda Francesca Figini ed il libero diciannovenne romano Sara Tardini. Seconda palleggiatrice Roberta Manto, terza banda Rosalia Perna e terza centrale Claudia Di Girolamo. La squadra è allenata da Adelaide Salerno, un coach prodigo di consigli e molto acuta a livello tattico.

I RISULTATI-DOPO TRE VITTORIE CONSECUTIVE LA PRIMA SCONFITTA A MESSINA

Un avvio di campionato niente male per la squadra oplontina. Dopo tre vittorie consecutiva è arrivata sabato la prima sconfitta al Palatracuzzi ma però maturata contro la prima della classe Sanitaria Sicom Messina.

"Una sconfitta che ci può stare dice la centrale garfagnina che a fine campionato trascorre l'estate nella sua residenza in famiglia a Marlia di Lucca, ma un 3-1 forse un po' troppo pesante per noi. Messina è secondo me la squadra più forte però noi abbiamo giocato non bene e sicuramente al di sotto delle nostre possibilità. Non abbiamo avuto un buon approccio, ci siamo riprese vincendo il secondo set ma poi siamo di nuovo calate. Per i play off oltre a noi ed Alzano sono in corsa anche la Forex Benevento e la neo promossa Melendugno Lecce. Siamo tutte sullo stesso livello e vedo un campionato equilibrato".

In classifica dopo quattro giornate la Fiamma Torrese occupa la quarta posizione con p.8 ma a soli 3 punti dalla prima posizione di Messina e sabato sul taraflex del Palapittoni arriva la squadra catanese dell'Hub Ambiente Teams. Inizio del match alle ore 18.

ORGOGLIOSITA' GARFAGNINA E TORRESE

"Sono orgogliosa di rappresentare un pezzo dello sport garfagnino-conclude Marianna- anche se distanti non dimentico gli amici ed i miei conterranei perchè rivendico sempre il mio orgoglio di essere nata a Castelnuovo Garfagnana, un piccolo comune dove ci conosciamo un po' tutti. Sono lontani ai miei occhi ma sempre vicini nel pensiero. Per fortuna che sono stata accolta bene a Torre Annunziata perchè i nostri tifosi mi fanno sentire importante nel condividere i loro progetti. Il loro sostegno è veramente fondamentale e rappresenta il nostro orgoglio a livello agonistico che ci spinge a dare loro le maggiori soddisfazioni".



Foto Antonio Vistariello