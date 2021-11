Sport



La Gazzetta in… trasferta alle Atp Finals a Torino: il top del tennis mondiale in Italia

giovedì, 18 novembre 2021, 12:40

di simone pierotti

Il 2021 speciale per lo sport italiano non poteva che concludersi in bellezza, con uno degli eventi più importanti e prestigiosi: le Atp Finals di tennis, l’ex Master, ovvero il torneo di fine stagione tra gli otto tennisti più forti della stagione. Un evento sportivo e mediatico che la nostra nazione ospita, anzi ospiterà, per quattro anni consecutivi. Il PalaAlpitour di Torino capitale del tennis per una settimana e degna ciliegina sulla torta di una nuova “golden age” che questo sport sta vivendo nel nostro paese dopo i fasti di Panatta e Barazzutti degli anni ’70.

Come tanti appassionati provenienti da tutta Italia ed anche dalla Valle del Serchio, eravamo presenti anche noi della Gazzetta ad una giornata delle Finals. Il match in programma, che abbiamo saputo solo tre giorni prima con il sorteggio, è probabilmente solo una parte dell’evento, nel quale lo spettatore viene immerso fin da subito. Pubblico parte di uno show, con la città vestita a festa, gli stand e gli ospiti famosi in piazza San Carlo, i campioni del tennis che si allenano a pochi metri appena entrati nel palazzetto, gli effetti scenici, grafici e sonori di ogni attimo dell’incontro, trasformano lo sport in uno spettacolo mediatico coinvolgente. Peccato per le pecche dell’organizzazione, con i biglietti venduti in “over - booking”, con la capienza ridotta al 60% solo venerdì scorso ma risolta con … uno stratagemma all’italiana: il tuo biglietto non rientra nella capienza consentita? Tu presentati lo stesso, tanto l’algoritmo che gestisce gli scanner del personale agli ingressi non è in grado di “escludere” biglietti o meno. Così nessuno rimane deluso.

Lo spettacolo del campo a cui abbiamo assistito, comunque, non delude la grandezza dello show tutto intorno: Djokovic è un cannibale ed un campione dentro e fuori dal campo, gestendo da par suo anche il dopo partita con interviste e aneddoti, rigorosamente in lingua italiana. Non delude nessuno qua, a partire dai tennisti italiani, con un Matteo Berrettini “monstre” prima di essere costretto ad un tristissimo ritiro per motivi fisici, riscattato due giorni dopo dalla magica serata che Jannik Sinner regala ad un pubblico in visibilio. Arrivederci al prossimo anno!