Liburna Terra in chiaro-scuro per Lucchesi

mercoledì, 10 novembre 2021, 16:42

Pronti, via ed entra subito nel vivo la stagione del Cefa Basket Amatori di Castelnuovo di Garfagnana. Gioveì 11 novembre, infatti, è già tempo di seconda giornata per la formazione Under 19 allenata da Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri

mercoledì, 10 novembre 2021, 16:40

Domenica sui campi da gioco per gli atleti del Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo. Iniziano infatti i tre campionati invernali che vedranno impegnate quattro squadre del circolo diretto dal presidente Moreno Guidi

martedì, 9 novembre 2021, 17:24

Il pluricampione italiano Paolo Andreucci aggiunge un nuovo titolo al suo già importante e corposo palmares. Al Rally Liburna Terra, ultimo round del Campionato italiano Rally Terra, il pilota toscano ha conquistato per la dodicesima volta in carriera il titolo tricolore, regalando alle coperture MRF Tyres la vittoria di un campionato

martedì, 9 novembre 2021, 13:51

Ad Agliana (PT), alla "Marcia dei Ponti" (gara di 10 km su strada), nella categoria assoluta bella prova per Marco Bonacchi (10 assoluto) in 35'21'' e Marco Sagramoni (26 assoluto) in 36'58'', con buoni piazzamenti per Roberto Ria, Roberto Gianni, Carmine Tommaselli e Manuel Tilocca

lunedì, 8 novembre 2021, 11:27

Andrà in scena il 18 e 19 dicembre la edizione numero trenta de Il Ciocchetto Event, le cui iscrizioni aprono oggi, 8 novembre, per chiudersi venerdì 10 dicembre

lunedì, 8 novembre 2021, 09:05

Sesta giornata nel girone C del campionato di seconda categoria dove partecipano sette squadre locali. Iniziamo l'analisi dal Gallicano, seconda forza del torneo