Serie D, Vangioni debutta sulla panchina del GhiviBorgo con un pareggio esterno

domenica, 7 novembre 2021, 19:31

di michele masotti

0-0

Borgo S.Donnino: Frattini, Dodi, Vecchi, Abelli, Fogliazza (9’Casarini), Soregaroli, Lancellotti, Mehmetaj (78’Petronelli), Caniparoli (54’Isufaj), Bigotto e Finocchio (78’Som) A disposizione: Ghidetti, Bajic, Marchi, Romeo e Lupoli Allenatore: Gianluca Baratta

GhivizzanoBorgo: Nucci, Riccioni, Baggiani, Lauria, Sorbo, Grea, Fazzi, Monacizzo, Aloia (77’Cicali), Nottoli e Marquez A disposizione: Calu, Bachini, Lischi, Campani, Belluomini, Pazzaglia, Tragni e Velani Allenatore: Walter Vangioni

Arbitro: Mazzer di Conegliano Veneto (Assistenti Menolli di Rovereto e Mehilli di Trento)

Note: Ammoniti Marquez, Mehmetaj, Soregaroli, Abelli, Lauria, Baggiani e Monacizzo

Comincia con uno 0-0 in terra emiliana la seconda esperienza di Walter Vangioni sulla panchina del GhiviBorgo. In un delicato scontro diretto, la matricola Borgo S.Donnino ha due lunghezze di vantaggio sui biancorossi, al “Ballotta” per la prima volta in stagione i “colchoneros” della Media Valle hanno mantenuto inviolata la propria porta al cospetto di una formazione che quest’oggi ha fatto debuttare in attacco l’ex Padova e Pisa Francesco Finocchio. Ghivizzano che resta il finalino di coda del girone D a -1 dalle penultime Tritium e Progresso. Positivo per gli ospiti di Cicali, attaccante che potrà dare un grosso mano per guarire l’atavico mal di gol che attanaglia i biancorossi.

Lo 0-0 è stato lo specchio di una partita equilibrata tra due formazioni ancora alla ricerca di sicurezza e di una certa identità. Alla prima sulla panchina del GhiviBorgo non ha stravolto più tanto l’impianto di gioco lasciato in eredità da Bfini. Nel primo tempo, fatta eccezione per l’uscita anzitempo causa infortunio del capitano locale Fogliazza, il possesso palla si sviluppa nei piedi dei locali, privi dell’ex Novara e Carpi Porcari, che non creano però grossi grattacapi a Nucci. Pericolosi gli ospiti al 21’ quando un destro di Marquez scalda i guantoni del classe 2003 Frattini. Più divertente la ripresa, con il GhiviBorgo che ribatte colpo su colpo sui tentativi emiliani. Se l’esperto Lupoli, non ancora al meglio, resta in panchina mister Baratta al 54’ si gioca la carta della punta ex Lucchese Isufaj. Nei quindici minuti finali le due occasioni migliori, una per parte, per smuovere il punteggio di partenza.

Al 75’ Dodi, ben servito da un traversone del subentrato Som, chiama alla grande parata Nucci mentre sei minuti dopo ancora Marquez va vicino al colpo da tre punti. Domenica prossimo turno casalingo per capitan Grea e compagni che riceveranno la visita della Correggese, formazione da tante stagioni militante nel massimo campionato nazionale dei dilettanti.