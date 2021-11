Pareggio interno con rimpianti per il Pieve Fosciana

Altri articoli in Sport

sabato, 27 novembre 2021, 22:28

Nella giornata odierna si è disputata la sesta giornata, del campionato di terza categoria, dove sono scese in campo sei squadre nostrane. Rinviate le sfide Casciana Cascianella-Baston Villa e Valfreddana-Coreglia rispettivamente per impraticabilità di campo e positività al Covid

sabato, 27 novembre 2021, 19:26

Seconda vittoria interna consecutiva per il River Pieve che con un avvio di ripresa sprint supera per 2-1 il Camaiore, compiendo così un bel balzo in graduatoria in attesa delle quattro partite di domani che completeranno il quadro del nono turno

sabato, 27 novembre 2021, 11:17

Ancora un match chiave per il Castelnuovo che domani, domenica 28 novembre, farà visita al Valdinievole Montecatini in quello che si preannuncia come un crocevia stagionale

venerdì, 26 novembre 2021, 16:26

Non si fermano gli eventi del Golf Club Garfagnana neanche nel periodo invernale, ma anzi sfrutta questo periodo per provare anche a "rivoluzionare" il campo di gioco, che ricordiamo essere sei buche par 3, spostando alcune partenze per riuscire ad ottenere due buche par 4

giovedì, 25 novembre 2021, 12:21

La gara di recupero della Juniores regionale del Castelnuovo ieri a Massa, ha avuto un brutto epilogo dopo che, sul campo, il risultato era stato favorevole alla squadra gialloblu

giovedì, 25 novembre 2021, 11:05

L'atleta di Castelnuovo Garfagnana, portacolori del team Officine del Grip, già campione interregionale di categoria e 3° assoluto nel 2018 e campione di categoria e 5° assoluto nel 2019, proverà ad ottenere una posizione di rilievo nella categoria 44-49 anni