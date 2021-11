Sport



Pesante sconfitta a Prato per un rimaneggiato River Pieve

domenica, 14 novembre 2021, 23:53

di michele masotti

5-0

Zenith Prato: Marziano, Gonfiantini, Gianotti (27’Mari), Bagni, Gori (38’Castiello), Pagnotta (55’Caggianese), Perugi, Manganiello (72’Vollero), Benvenuti, Del Colle e Falteri (62’Chianese) A disposizione: Maretto, Cecconi, Campionini e Braccini Allenatore: Andrea Bellini

River Pieve: Tonarelli, Benassi, Fanani, Byaze (65’Ricciarelli), Rocchiccioli (22’Ferri), Centoni, Satti, Cecchini, Maggi (88’Bertolami), Pieretti (88’Iacopi) e Faraglia (72’Angeli) A disposizione: Manfredi, Fontana e Filippi Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Mariani di Livorno (Assistenti Poneti di Firenze e Ballotti di Pistoia)

Marcatori: 16’ e 32’Manganiello, 65’su rigore, 73’ e 78’Caggianese

Largo successo interno del quotato Zenith Prato di fronte ad un River Pieve infarcito di giovani, ben sette in campo dal primo minuto, a causa delle molte assenze con cui il tecnico Micchi deve far conto. Il 5-0 finale racconta come la squadra di Bellini, ex capitano della Pistoiese dei primi anni 2000, abbia potuto sprigionare tutto il suo importante potenziale con Manganiello e il subentrato Caggianese protagonisti di altrettante segnature multiple. I lanieri salgono al secondo posto, accorciando a -4 il divario dalla capolista Tau Calcio, mentre i “millionarios” della Garfagnana restano da soli al penultimo posto, piazza da evitare se si vuole scampare la retrocessione diretta in Promozione senza passare dai playout.

4-3-1-2 per lo Zenith con Falteri alle spalle della coppia offensiva Manganiello-Pagnotta. Petracci, Mitrotti, Ramacciotti, Fontana, Filippi, Morelli e Leshi sono le defezioni in casa garfagnina. Attacco baby per il River con gli under Faraglia e Maggi. Nella prima mezzora lo Zenith indirizza la partita dalla sua parte con grazie alla doppietta di Manganiello. Uno-due al quale è difficile replicare vista la forza dei padroni di casa, che si permettono il lusso di far partire dalla panchina sia Chianese che Caggianese, che le sopracitate defezioni della squadra di Micchi. La ripresa si trasforma nel Caggianese show. Entrato in campo da dieci minuti, l’ex Poggibonsi inaugura il suo pomeriggio realizzando un calcio per poi ripetersi in altri due occasioni nel giro di cinque minuti quando ormai la partita non aveva più molto da dire.

Nel prossimo turno il River Pieve al “Nobili” di Piazza al Serchio riceverà la visita della Pontremolese, compagine che precede di due lunghezze i biancorossi e reduce da cinque sconfitte consecutive.