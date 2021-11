Sport



Pesante sconfitta del GhiviBorgo in casa del Mezzolara

domenica, 21 novembre 2021, 16:48

di michele masotti

4-1

Mezzolara: Malagoli, Barnabà, Pierantozzi, Rossi (82’Finessi), Dall’Osso, Fort (80’Manara), Darraji, Roselli, Triggiani, Cortesi (72’Bernardi) e Faggi A disposizione: Wangue, Busi, Sciaccaluga, Bovo, Davtyan, e Baietti Allenatore: Michele Nesi

GhivizzanoBorgo: Nucci, Riccioni, Baggiani, Lauria, Sorbo, Grea, Fazzi, Monacizzo, Marquez, Cicali (81’Giulianelli) e Aloia (70’Campani) A disposizione: Radano, Bachini, Lischi, Belluomini, Pazzaglia, Tragni, e Nottoli Allenatore: Walter Vangioni

Arbitro: Pasculli di Como (Assistenti Antonicelli di Milano e Corbetta di Como)

Marcatori: 10’Rossi, 23’Triggiani su rigore, 28’ e 51’Cortesi e 68’Marquez

Note: Espulso al 15’Lauria

Ennesima domenica da dimenticare di questo girone di andata per il GhiviBorgo, travolto per 4-1 in terra bolognese dal Mezzolara. Una gara che già decisa nella prima mezzora, con i padroni di casa implacabili nel colpire approfittando dell’inferiorità numerica, a partire dal 15’, causata dal rosso comminato a Lauria. Per la squadra di Vangioni, ultima e a -4 dalla scialuppa di salvataggio dei playout, continua a percorrere un tunnel dal quale non si vede la via d’uscita. L’apertura delle liste del mercato invernale a dicembre potrebbe essere la molla per allestire una campagna di rafforzamento di una rosa che incassa troppi gol, ben 23 in 12 match, e ne segna pochi. Il solo Marquez, in gol anche oggi, predica nel deserto per quanto concerne la fase offensiva. Successo odierno che permette ai padroni di casa, abitudinali frequentatori della categoria, di agganciare in zona playoff l’Aglianese, prossima avversaria del Ghivizzano.

I primi 15’ della sfida in terra emiliana costituiscono una sorta di spartiacque del pomeriggio. Al 10’, sugli sviluppi di un corner, la retroguardia biancorossa è pigra nel rilanciare la sfera venendo così puntualmente punita dalla zampata di Rossi. Passano cinque minuti e i “colchoneros” della Mediavalle restano in dieci uomini per il rosso a Lauria. Con la gara in discesa, i locali usufruiscono di un dubbio calcio di rigore per un presunto tocco con il braccio di Riciconi. Dal dischetto va Triggiani che supera il baby Nucci. Poco prima della mezzora ci pensa Cortesi, l’altra punta schierata dal primo minuto da mister Nesi, con una girata in area ospite a chiudere virtualmente i conti.

Nella ripresa, con il risultato già virtualmente acquisito dai biancocelesti, restano da annotare le altre due reti del pomeriggio bolognese. Al 51’ Cortesi concede il bis personale mentre al 68’ l’argentino Marquez realizza il punto della bandiera. Quinto centro in maglia biancorossa per l’ex Sestri Levante.

Domenica prossima per il GhiviBorgo, come detto, ci sarà la partita interna a quell’Aglianese, quinta forza del girone, allenata da quel Simone Venturi che pochi mesi condusse alla salvezza i biancorossi.