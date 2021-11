Sport



Multa per discriminazione: il Pieve prende le distanze

venerdì, 12 novembre 2021, 14:19

di michele masotti

L’ultimo bollentino del comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti ha prodotto una spiacevole appendice relativamente alla partita Pieve Fosciana-Quarrata, valevole per il campionato di Promozione e terminata sul risultato 1-1. La società garfagnina infatti è stata multata di 500 euro per avere, secondo quanto riportato, “propri sostenitori rivolto ad un A.A., frasi di discriminazione razziale. La sanzione è stata determinata in considerazione della ridotta dimensione e reale percezione del fenomeno isolato”. Un epiteto inqualificabile di un solo soggetto alterato (che non ricopre alcuna carica nella società nda), prontamente individuato dai dirigenti garfagnini, che non deve però macchiare l’immagine del club biancorosso, da sempre attento a tutte le sfaccettature delle diverse tematiche sociali.

Il vice presidente del Pieve Fosciana Arturo Turriani ha esposto, tramite le colonne de La Gazzetta del Serchio, una ferma condanna a nome tutto l’ambiente per l’episodio, spiegando come si sia tratto di un gesto isolato che va contro i principi trasmessi dai tesserati biancorossi. “Abbiamo già individuato il responsabile di questa inammissibile offesa; sono state le parole più lontane possibili dai nostri ideali e principi di sport e umanità che portiamo avanti da anni – ha affermato Turriani-. Voglio sottolineare come i nostri ultras, che ci supportano con passione e calore ogni domenica, si siano comportati in maniera esemplare. A nome del club esprimo la mia più sincera solidarietà nei confronti dell’assistente dell’arbitro che ha subito, suo malgrado, questa offesa. Sono state parole che non rappresentano in alcuna maniera l’Asd Pieve Fosciana e che, anzi, ci danneggiano. Per noi il calcio, sin dal momento della nostra fondazione, è sicuramente inclusione.”