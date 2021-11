Punto seconda categoria: Barga poker al Fornoli, New Team seconda

Altri articoli in Sport

domenica, 14 novembre 2021, 23:55

Prima casalinga al “Delle Terme” amara per mister Vangioni alla guida del GhiviBorgo, superato per 2-1 in pieno recupero dalla Correggese grazie ad un calcio di punizione di Forte

domenica, 14 novembre 2021, 23:53

Largo successo interno del quotato Zenith Prato di fronte ad un River Pieve infarcito di giovani, ben sette in campo dal primo minuto, a causa delle molte assenze con cui il tecnico Micchi deve far conto

domenica, 14 novembre 2021, 23:51

Non conosce sosta la marcia del Ponte Buggianese, uno dei due leader del girone A di Promozione assieme alla Real Cerretese. Una doppietta dell’ex Castelnuovo Luca Maiorana in avvio di ripresa ha piegato un Pieve Fosciana ancora alle prese con diverse assenze

domenica, 14 novembre 2021, 23:44

Due calci piazzati condannano il Castelnuovo alla sconfitta contro un solido Camaiore che inanella la sua seconda vittoria di fila. Il risultato finale non rende merito alla squadra di Biggeri

domenica, 14 novembre 2021, 09:41

Nella giornata di ieri si è disputata la quarta giornata del campionato di terza categoria dove partecipano nove squadre nostrane. Iniziamo l'analisi dalla sfida fra Casciana Cascianella e la seconda della classe Fornaci

sabato, 13 novembre 2021, 14:39

Una prova deludente e un brutto ko per il Cefa Basket Castelnuovo nel campionato Under 19. Dopo il successo dell’esordio, la squadra allenata da Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri è incappata in una giornata nerissima cedendo per 55 a 21 all’Audax Carrara