Punto seconda categoria: Lunardi trascina il Pontecosi, pari fra Gallicano e New Team

lunedì, 1 novembre 2021, 08:44

di lorenzo fiori

Nella giornata di ieri si è disputata la quinta giornata nel girone C del campionato di seconda categoria.

Iniziamo l'analisi dal Gallicano, ancora al secondo posto, che tra le mura amiche ha impattato per 0-0 contro una buona New Team, priva di Valdrighi e Grandini.

Prima vittoria stagionale per il Pontecosi capace di espugnare il terreno del Barga per 0-2. Scatenato Nicola Lunardi che ha siglato una doppietta. Espulso Rigali al 65' per i locali. Assenti Chiocchetti e Reti per i padroni di casa mentre Gennaro, Diego Marigliani, Pierotti e Bechelli per i gialloblù.

Seconda sconfitta consecutiva, invece, il Fornoli che è caduto per 2-1 (Sabatini) sul campo di un San Filippo in grande forma (terza vittoria di fila).

Torna alla vittoria il Corsagna (out Dinucci, Alberigi, Alessandro Lucchesi e Bertoncini) nella sfida casalinga contro il San Macario. 2-1 il finale, a segno Tulipano con una doppietta mentre Bertilacchi per gli ospiti.

Scende all'ultimo posto in classifica il Borgo a Mozzano a causa della pesante sconfitta per 5-1 a Pontasserchio (a rete Piercecchi). Da segnalare che fino al 65' la partita era sul punteggio di 1-0. Ancora tanti gli assenti per il Borgo fra cui Ruocco, Donatelli, Simoni, Di Lorenzo, Morganti, Oliokwe, Chiocchetti e Carrari.