Sport



Punto seconda categoria: New Team da tre punti, il Pontecosi dilaga

lunedì, 8 novembre 2021, 09:05

di lorenzo fiori

Sesta giornata nel girone C del campionato di seconda categoria dove partecipano sette squadre locali.

Iniziamo l'analisi dal Gallicano, seconda forza del torneo, che ha impattato 0-0 sul terreno del Borgo a Mozzano (privo di Simoni, Crea, Chiocchetti, Ruocco e Morganti). Espulso l'attaccante Fati per i padroni di casa.

Terzo risultato utile consecutivo per la New Team (out Valdrighi, Grandini e Bonini) che, grazie ad una rete di Elia Bertucci al 57', ha sconfitto il Montecarlo per 1-0. Per i garfagnini espulso Terni al 86'.

Torna alla vittoria l'Atletico Fornoli, sul proprio campo, sconfiggendo il Filettole per 2-0. A segno Monticelli e Petri. Assenti Salotti, Ledda, Tomei e Zhyrhyka per gli uomini di Poli.

Terza sconfitta di fila, invece, per il Barga (privo di Chiocchetti, Giusti e Rigali) che, in casa della capolista Migliarino Vecchiano, è caduto per 2-1. Vantaggio ospite con Mutigli ma Baroni e Pardi hanno poi ribaltato il risultato.

Altra vittoria per il Pontecosi capace di battere il Corsagna per 4-0 (12' e 25' Martini Adami, 62' autogol Barsanti e 64' Lunardi). Per i gialloblù mancavano Gennaro, Nicoló Angelini, Bravi, Diego Marigliani, Piagentini e Kalem mentre Lucchesi A., Lucchesi M., Castelli, Dinucci, Alberigi, Vitrani, Matteucci, Biviano e Pellegrini per i ragazzi di mister Moretti.