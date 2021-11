Sport



Punto seconda categoria: New Team in grande forma, il Pontecosi ferma la capolista

domenica, 21 novembre 2021, 19:22

di lorenzo fiori

Quest'oggi, nel girone C di seconda categoria, si è disputata l'ottava giornata di campionato dove partecipano le sette squadre nostrane.

Iniziamo l'analisi dalla seconda della classe New Team (priva di Alessio Terni e Bruno), capace di inanellare la terza vittoria consecutiva, sconfiggendo 2-1 un buon Pontasserchio. La rimonta è stata firmata da Maiorano al 28' e Franchi al 36', dopo l'autogol di Magazzini al 11'. Espulso il difensore Pioli al 76' per i vincitori.

Al terzo posto, ed a quota 13 punti, troviamo il Fornoli che ha sconfitto 1-0 il Corsagna (70' Mangiantini). I locali erano privi di Petri, Sabatini, Ledda, Stefano Michetti e Pellegrini mentre Alberigi, Bertoncini, Biagi, Dinucci, Lucchesi, Matteucci, Vitrani per gli uomini di mister Moretti.

Punto in terra lucchese per il Gallicano: 1-1 il finale contro il Montecarlo grazie alla rete al 90' dell'attaccante Pellegrinotti che ha risposto al rigore siglato da Gentile al 79'.

Torna alla sconfitta il Barga che, dopo un grande primo tempo con doppio vantaggio, è caduto 3-2 in casa del San Macario Oltreserchio. In gol Harch al 17' e Larchim al 32' per gli ospiti.

Quinto risultato utile consecutivo per il Pontecosi grazie al pareggio esterno contro la capolista indiscussa Migliarino Vecchiano. Vantaggio di Riccardo Martini Adami su punizione al 36' e pareggio di Aufiero per i pisani al 74'. Da segnalare il rigore parato dal gialloblù Nelli a Andreotti al 81'. Non disponibili Diego Marigliani, Nicoló Angelini, Lorenzo Marigliani, Cavilli, Pellegrinotti, Piagentini e Kalem per i garfagnini.

Pareggio a reti bianche, fra le mura amiche, per il Borgo a Mozzano nella sfida contro il Filettole. Ancora tantissimi gli assenti per mister Piercecchi: Crea, Di Lorenzo, Ceccherelli, Donatelli, Morganti, Alessandro Fede, Daniele Fede, Menicucci, Ruocco, Fati, Carrari e Bertolozzi.