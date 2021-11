Sport



Punto seconda categoria: pari fra Corsagna e New Team, cade il Gallicano

domenica, 28 novembre 2021, 19:16

di lorenzo fiori

In una giornata, molto fredda e carica di grandine, si è disputata la nona giornata del girone C di seconda categoria dove partecipano le sette squadre nostrane.

Iniziamo l'analisi dal pareggio a reti bianche fra Corsagna e New Team. Assenti Bertoncini, Alessandro Lucchesi, Marco Lucchesi, Matteucci e Alberigi per i padroni di casa mentre Bonini, Alessio Terni e Pioli per gli uomini di mister Davini.

Pesante sconfitta per il Fornoli: 3-0 sul campo del San Macario Oltreserchio. Reti firmate da Mazzuola, Romanini e Bertilacchi.

Sospesa al 50' per impraticabilità di campo la sfida Barga-Borgo a Mozzano sul punteggio di 1-1 (Marchi per i locali e Oliokwe per gli ospiti). Mister Raffaelli era privo di Chiocchetti, Silvestrini e Togneri mentre Simoni, Crea, Di Lorenzo, Morganti, Massei, Ruocco, Alessandro Fede, Bertolozzi, Fati e Donatelli per mister Piercecchi. Espulso Ceccherelli al 26' per il Borgo.

Sconfitta 3-1 sul terreno del Filettole, invece, per il Gallicano (out Anthony Alfredini, Bacci, Corazza, Rossi e Salotti). Non è bastato il vantaggio di Brucciani al 23', i pisani hanno ribaltato tutto con Pellegrini al 35', Lucchesi al 47' e Dianda al 93'.

Sesto risultato utile consecutivo per il Pontecosi che, fra le mura amiche, ha impattato 1-1 contro l'Academy Tau. A segno con due rigori Riccardo Martini Adami al 11' e Lera al 70'. Per i gialloblù mancavano Pierotti, Diego Marigliani, Nelli, Piagentini, Stefano Angelini, Lorenzo Marigliani e Vanoni.