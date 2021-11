Sport



Punto terza categoria: Fornaci in rimonta sul Filicaia, Castiglione corsaro

sabato, 27 novembre 2021, 22:28

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è disputata la sesta giornata, del campionato di terza categoria, dove sono scese in campo sei squadre nostrane. Rinviate le sfide Casciana Cascianella-Baston Villa e Valfreddana-Coreglia rispettivamente per impraticabilità di campo e positività al Covid.

Iniziamo l'analisi dal derby fra Filicaia Diavoli Rossi e Fornaci finito 1-3. Dopo la rete di Pellegrinetti, i fornacini hanno ribaltato tutto con una doppietta di Borgia e Satti su rigore. Assenti Bonini, Daniele Friz, Grilli, Lorenzetti, Satti e Andrea Buriani per i padroni di casa mentre Nardini, Toni, Masotti e Damazzi per i vincitori. Espulso Pellegrinetti al 89'.

Importante vittoria esterna per l'Atletico Castiglione, privo di Salotti e Bravi, che gli permette di conquistare il terzo posto in coabitazione, appunto, con l'avversaria di oggi Sanvitese. 1-2 il finale grazie ai gol di Giuntini e Andreucci.

Seconda sconfitta consecutiva fuori casa, invece, per il Piazza che è caduto contro la Folgore Segromigno per 2-1 (15' Obbligato su rigore e 20' Landi per i lucchesi mentre G. Cassettai al 78'). Errore dal dischetto al 90' per D. Bertolini dei garfagnini, a cui mancavano Pancetti, Malatesta, Romei, Scala, Castagnoli, Gregorio Bacci, Andrea Bacci, Grilli e Daniele Cassettai.

Pesante sconfitta per il Cascio (out Facchini, Cittadini, Fantoni, Marco Bertoncini, Cassettari, Bechelli e Tortelli) sul campo della capolista Morianese. In gol Puccetti e Magaddino con due doppiette che hanno sancito il 4-0.

Prima vittoria per la Virtus Robur Castelnuovo che si è imposta per 1-2 in casa del fanalino di coda Sant'Alessio. Reti firmate da Awudu e Lenzi. Assenti Bakare, Evangelisti, Fusseini e Bruno per gli ospiti.