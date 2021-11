Sport



Punto terza categoria: il Piazza torna a vincere, Cascio poker al Filicaia

domenica, 21 novembre 2021, 08:29

di lorenzo fiori

Nella giornata di ieri si è disputata la quinta giornata del campionato di terza categoria dove partecipano nove squadre nostrane.

Iniziamo l'analisi dal Piazza 55, posizionato al terzo posto, grazie alla vittoria casalinga contro il Casciana Cascianella. 2-1 il punteggio finale (Crudeli al 5' e Corradini al 56' per i vincitori, Maggi al 33' per gli avversari). Assenti Bacci, Castagnoli, Romei, Pennacchi, Ferri e Fiori per i padroni di casa mentre Matteo Angelini, Simone Rossi, Bertoncini, Lorenzo Magazzini e Riccardo Magazzini per mister Fontanini.

A quota 12 punti troviamo anche il Fornaci (privo di Toni, Filippo Cheloni e Nardini) che, fra le mura amiche, ha sconfitto in zona Cesarini la Folgore Segromigno Piano per 3-2: Satti su rigore, Mattia Pennucci e Borgia in rete.

Seconda vittoria consecutiva per l'Atletico Castiglione: roboante 3-0 ai danni del Sant'Alessio. In gol Andreucci al 65', Valdrighi al 72' e Cecchi al 81'. Da segnalare il rigore parato da Martini Adami al 67' e altro rigore sbagliato dagli ospiti al 83'. Per mister Rossi mancavano Canelli, Biagioni, Salotti, Adami, Lupetti e Bravi.

Pesante vittoria anche per il Cascio per 4-0 contro il Filicaia Diavoli Rossi grazie alla tripletta di Vangi e Cecchi su rigore. Bechelli, Facchini, Cittadini e Roman gli assenti per i locali mentre Satti, Vecchi, Giannotti, Lorenzetti, Mori e Pierotti per gli ospiti.

Prima vittoria in campionato per il Coreglia che, sul proprio terreno, ha liquidato la pratica Virtus Robur Castelnuovo con un secco 3-0 (doppietta Kognè e Gemma). Out Alcesti, Michele Casci, Marchi, Angelini, Cuccu, Fazzi e Buono per mister De Luca mentre Sidibe, Evangelisti, Bruno, Lenzi, Issa e Gregory per gli ospitati.

Sconfitta casalinga per il Baston Villa, privo di Giacomo Romei, Pieroni, D. Toni, Maier, Venanzi e Tofanelli, contro la quotata Sanvitese. 1-2 con rete garfagnina firmata da Bruni.