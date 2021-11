Sport



Punto terza categoria: Pioli al 95' fa felice Filicaia, tripletta di Borgia per il Fornaci

domenica, 14 novembre 2021, 09:41

di lorenzo fiori

Nella giornata di ieri si è disputata la quarta giornata del campionato di terza categoria dove partecipano nove squadre nostrane.

Iniziamo l'analisi dalla sfida fra Casciana Cascianella e la seconda della classe Fornaci che si è conclusa 3-4. Tripletta di Borgia e Massimo Cardosi in gol per i vincitori mentre non è bastata la grande reazione dei padroni di casa, nella seconda metà di gara, firmata da Biggeri, Fantoni e Maggi. Espulso Toni al 73' per i fornacini. Simone Rossi, Matteo Angelini e Lorenzo Magazzini gli assenti per i locali mentre Nardini, Giacomo Cheloni, Filippo Cheloni e Mattia Pennucci per gli avversari.

A quota nove punti resta il Piazza 55 a causa della prima sconfitta rimediata sul terreno della Sanvitese. 2-1 il finale con rete garfagnina di Franchini al 61'. Espulso Daniel Del Carlo al 56' per i lucchesi. A mister Vanni mancavano Gianluca Cassettai, Daniele Cassettai, Malatesta, Grassi, Romei e Ferri.

Roboante vittoria esterna per l'Atletico Castiglione: 0-3 sulla Virtus Robur Castelnuovo (50' Giuntini, 73' Cecchi e 92' Da Prato su rigore). I locali erano privi di Issa, Evangelisti e Cham mentre Bravi, Martinelli, Adami, Lupetti e Micchi per mister Rossi.

Seconda vittoria consecutiva, fra le mura amiche, per il Filicaia Diavoli Rossi. 2-1 ai danni della Valfreddana con reti di Diego Friz su rigore al 46' e Pioli al 95', dopo il vantaggio ospite. Esordio di Andrea Buriani per i padroni di casa, a cui mancavano Pellegrinetti, Daniele Friz, Lorenzetti, Giannotti e Mori.

Seconda sconfitta consecutiva, invece, per il Cascio che è caduto per 2-1 sul campo del Segromigno. In rete Bechelli per gli ospiti che erano privi di Tortelli, Facchini, Cecchi, Fantoni, Santini e Giannasi. Espulso Battistoni per i vincitori.

Ancora un'altra beffa per il Coreglia che, in casa della capolista Morianese, ha subito la rete del pareggio al 93' con un'autorete di Gemma (dopo il vantaggio di Filippo Casci al 20'). Assenti Kognè, Buono, Alcesti, Marchi e Vanni per i ragazzi di De Luca.

La sfida fra Sant'Alessio e Baston Villa è stata sospesa al 61' a causa di un problema accaduto ad un calciatore locale. Il punteggio era sul 2-3: reti di Esposti, Ferrando su rigore e Francesco Lemmi. Out Simone Romei, Pieroni e Bertolaccini per il Villa.