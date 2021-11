Sport



Punto terza categoria: prima vittoria per il Casciana, pari fra Coreglia e Castiglione

sabato, 6 novembre 2021, 21:59

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è disputata la terza giornata del campionato di terza categoria.

Rinviata, per lutto, a domenica 7 novembre la gara fra Baston Villa e Virtus Robur Castelnuovo.

Iniziamo l'analisi, delle squadre locali, dal Piazza capace di inanellare tre vittorie in altrettante partite. Con un secco 4-1, quest'oggi, ha annientato il Sant'Alessio. A rete Alessandro Cassettai con una tripletta al 13', 34' e 59' e Crudeli al 89'. Per gli ospiti Garofalo al 72'. A mister Vanni mancavano Bacci, Gianluca Cassettai, Ferri, Pennacchi, Banchieri e Grassi.

Prima caduta, invece, per il Fornaci (privo di Nardini e Massimo Cardosi) fra le proprie mura contro la Sanvitese per 2-4 (Mattia Pennucci e Satti in gol).

Primi tre punti per il Casciana Cascianella che, depauperato di Simone Rossi, Andrea Rossi, Serani e Lorenzo Magazzini, si è imposto per 1-2 sul terreno del Cascio. Vantaggio con Bertoncini su rigore al 9', pareggio locale di Ferrari su punizione al 56' e gol decisivo di Biggeri al 68'. Non disponibili per mister Tamburi: Vangi, Cecchi, Fantoni, Giannasi, Fabbiani e Santini.

Brusca caduta esterna per il Filicaia per 2-0 contro l'altra capolista Morianese. Per i garfagnini mancavano Lorenzetti, Pellegrinetti, Daniele Friz, Pozzi, Contadini e Mori.

Pari a reti bianche fra Coreglia e Atletico Castiglione con due traverse colpite per i primi ed una per i secondi. Assenti Alcesti, Kognè e Marchetti per i padroni di casa mentre Adami, Lupetti, Turriani, Panzani e Micchi per gli uomini di Rossi.