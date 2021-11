Sport



Rissa dopo la partita, calciatore del Castelnuovo in ospedale

giovedì, 25 novembre 2021, 12:21

di simone pierotti

La gara di recupero della Juniores regionale del Castelnuovo ieri a Massa, ha avuto un brutto epilogo dopo che, sul campo, il risultato era stato favorevole alla squadra gialloblu. Il match, partito sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa, era stato molto combattuto ed aveva visto la rimonta dei gialloblu, allenati da Costantino Cavani, che al 90’ hanno festeggiato la vittoria per 2-1.

Festeggiamenti tra i giovani gialloblu per un risultato importante ma la gioia è durata poco, finendo per essere offuscata da un bruttissimo episodio accaduto dopo il triplice fischio. Al rientro negli spogliatoi alcuni giocatori sono entrati in contatto mentre quelli ospiti stavano esultando per il bel risultato. Un calciatore della Massese, che i presenti avrebbero già identificato, compreso il direttore di gara, si è reso protagonista di un episodio increscioso colpendo con un pugno al volo il capitano dei garfagnini, Matteo Ghiloni.

La situazione non è poi degenerata per il pronto intervento degli altri presenti, ma il calciatore del Castelnuovo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Noa di Massa. Il referto medico parla di cinque punti di sutura, e sono stati effettuati altri controlli nel reparto di oculistica per un annebbiamento della vista. Adesso si attende il rapporto di gara dell’arbitro che potrebbe portare ad una pesante squalifica per il calciatore protagonista del bruttissimo episodio, ma le conseguenze, alla luce di quanto accaduto, potrebbero non finire qua.