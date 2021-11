Sport



Simone Pierotti (Orecchiella) vince la mezza maratona al ciclodromo di Ponte Buggianese

lunedì, 1 novembre 2021, 12:31

Giornata di corse podistiche a Ponte Buggianese Ciclodromo ‘’Alferdo Martini’’, dove si sono disputate tre manifestazioni sportive competitive, la più importante delle quali è stata la maratona (km 42,195) dove ad imporsi è stato, nella categoria assoluta uomini, Marcello Villani (La Galla Pontedera Atletica) che compie la distanza in 2h55’18’’ e precede il ligure Jacopo Raffo (Maratotoneti del Tigullio), che giunge 1h08’56 dopo il vincitore; al terzo posto Alessandro Chiari (Mens Sana 1871 Siena).



Nei veterani uomini il successo è andato a Lido Parri (Vegan Runners) che conclude la gara in 3h04’36’’, secondo posto per Stefano Bonsangue (Silvano Fedi Pistoia), al terzo si classifica Franco Allori (Runcard). Paolo Scalella si aggiudica la categoria veterani argento ottenendo il tempo finale di 4h04’40’’, seguito nell’ordine da Sergio Gelli (Silvano Fedi Pistoia) e Natalino Bevilacqua (Runcard). La prima donna assoluta è Debora Buffolino (Unione Sportiva Nave Firenze) con il tempo di 4h05’48’’, al secondo gradino del podio per Michela Aniceti (29 Martiri Figline Prato) e terza Tamara Memma (Polizia di Stato Siena).



Nella mezza maratona (km 21,194) vittoria negli assoluti uomini per il garfagnino Simone Pierotti (Orecchiella Garfagnana) in 1h18’42’’, secondo si classifica Simone Gamenoni (La Stanca Valenzatico), terza posizione per il campano Pier Luigi Tuccia (Avellino Runner).



Fabrizio Migliori (Atletica Prato) ottiene il primo posto nei veterani uomini, ottenendo il tempo finale di 1h27’23’’, secondo Alessandro Tognozzi (Montecatini Marathon) e terzo Gabriele Tacconi (Passo Capponi). Nei veterani argento uomini si aggiudica la categoria, Rinaldo Sabatino (Run….dagi) in 1h25’35’’, posto d’onore per Claudio Gori (Silvano Fedi Pistoia) al terzo posto Moreno Giovannelli (Team Marathon Bike). Veterani oro uomini, unico partecipante Giuliano Canepa (Maratoneti del Tigullio) che ottiene il tempo finale di 1h43’07’’. Ilaria Tedesco (La Galla Pontedera Atletica) ottiene il primo posto nellle donne assolute e giunge al traguardo dopo 1h34’05’’, al secondo posto si classifica Veronica Pierattini (Silvano Fedi Pistoia) e al terzo Antonella Di Maria (Atletica Campi Bisenzio).



Vittoria per Barbara Casaioli (Alpi Apuane) nella categoria veterane donne in 1h32’31’’, ottiene il secondo posto Eugenia Gabor (Montecatini Marathon) e al terzo Daniela Donati (Passo Capponi). Nelle donne veterane argento donne, l’unica partecipante è stata Susanna Baldini (Team Marathon Bike). Nella gara dei km 10 affermazione nella categoria assoluta uomini per Mario Bendoni (Atletica Vinci) nel tempo di 32’20’’, ottiene il secondo posto Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) e al terzo posto Giacomo Pizzicori (Atletica Prato). Massimiliano Lunardini (La Galla PontederaAtletica) giunge per primo nella categoria veterani uomini percorrendo la distanza in 37’32’’, ottiene il secondo posto Massimo Marchi (Gm Antraccoli Lucca), il terzo classificato è Andrea Innocenti (Alpi Apuane).



Nei veterani argento uomini primo si classifica Adriano Matteoni (Orecchiella Garfagnana) in 41’42’’, secondo classificato Mauro Covarelli (Atletica Avis Perugia) e terzo Riccardo Cecconi (Silvano Fedi Pistoia). Nella categoria Veterani oro uomini il solo concorrente e stato Marzio Guati (che conclude la gara in 43’02’’). Nelle donne assolute la vittoria arride a Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana Massa) in 37’30’’, seconda si classifica Beatrice Macelloni (Atletica Vinci) e terza Elisa Morelli (Podistica Empolese 1986). Katya Ghirardi (La Galla Pontedera Atletica) si aggiudica la categoria donne veterane in 40’30’’, davanti alla fiorentina Cristina De Rocco (Atletica Castello Firenze) e Gabriella Innocenti (Atletica Vinci).



Nella Nordica Walking Competition sui km 100 il successo è andato al viareggino Mauro Ronchi (Nordic Walking Viareggio e Versilia), secondo giunge Luigi Sesso (Alpini Vicenza) e terzo il compagno di squadra del vincitore Alessandro Bertacca.